Sorpreso con un coltello a serramanico, 40enne denunciato

Un quarantenne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Campo Elba. L'uomo stava girando in pieno giorno (ore 10:00) in via Roma di Marina di Campo impugnando un coltello. Dopo alcune segnalazioni sono intervenuti i carabinieri che hanno individuato l'uomo denunciandolo per per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il 40enne non ha opposto resistenza e ha consegnato il coltello della lunghezza complessiva di 28 cm, di cui 12 solo di lama. Inoltre, l'uomo, non ha saputo fornire una giustificata motivazione riguardo al possesso e il trasporto dell'arma in luogo pubblico.