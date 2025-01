Rissa di Halloween in discoteca, sette giovani denunciati

Ci sono sviluppi riguardo una rissa scoppiata a Halloween in una discoteca di Campo nell'Elba. In quel caso, probabilmente per commenti non graditi riguardo a una ragazza, due gruppi di avventori - sette in totale - si affrontarono. Scoppiò una lite con calci, pugni e lanci di bottiglie nei pressi dei bagni. Solo l'intervento dei carabinieri portò la calma; nel parapiglia un dipendente riportò lesioni lievi.

Le indagini hanno permesso di individuare e poi identificare i sette protagonisti della rissa: si tratta di giovani italiani in età compresa tra i 21 e i 28 anni, che si sarebbero affrontati davanti ai molti altri avventori del locale. Al termine delle approfondite attività per tutti i sospettati autori è scattata la denuncia a piede libero per rissa aggravata, reato che annovera pene che possono raggiungere fino a i 6 anni di reclusione.

"Data la gravità del fatto e considerato il livello di pericolosità sociale dei soggetti che potrebbero ripetere tali dinamiche, su proposta avanzata dai Carabinieri che hanno svolto l’intervento e le successive indagini, accolta dall’Autorità di PS competente, per i giovani è scattata anche la misura di prevenzione del Divieto di accesso e stazionamento alla discoteca per un periodo compreso tra i 12 e i 18 mesi, emessa dal Questore di Livorno. Nel caso di violazione del divieto imposto dal provvedimento di DACUR potrebbero seguire pene sino ad anche un anno e mezzo di reclusione" scrivono i militari.

