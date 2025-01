Controlli all'Elba: sequestrata droga e denunciato un guidatore positivo all'alcol test

Nella giornata del 20 gennaio 2025, i Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno svolto un controllo straordinario del territorio, su disposizione del Comando Provinciale di Livorno e in linea con le direttive del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Livorno. L'operazione ha interessato diverse zone dell'isola d'Elba, con l'obiettivo di prevenire e contrastare l'illegalità diffusa.

I militari della Stazione di Rio, supportati dalle stazioni di Marciana Marina, Campo Elba e dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio, hanno ricevuto anche l'aiuto dei Carabinieri Cinofili del Nucleo di Firenze.

Durante l'operazione sono state controllate 31 persone, effettuate 8 verifiche su individui sottoposti a misure cautelari, e ispezionati 23 veicoli in circolazione e 4 esercizi pubblici, senza riscontrare problematiche particolari.

Nel corso dei controlli antidroga, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura due cittadini elbani, di circa 30 anni, per uso personale di stupefacenti. I due sono stati trovati in possesso di circa 15 grammi di hashish e marijuana, destinati al consumo personale, e la sostanza è stata sequestrata. Un'altra persona, sottoposta a controllo alla guida in via Guerrazzi a Portoferraio, è stata denunciata dopo essere risultata positiva al test dell'etilometro, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti (1,68 g/l), con conseguente ritiro immediato della patente.

Si precisa che, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte, queste devono considerarsi presunte innocenti, in attesa del definitivo accertamento della colpevolezza tramite una sentenza irrevocabile, poiché siamo ancora nella fase delle indagini preliminari.

