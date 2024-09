Cambia il modo di raccogliere i rifiuti verdi a Empoli: Alia presenta la nuova modalità 'on demand' da app o sito

Al via dal 30 settembre una nuova modalità on demand per la raccolta dei rifiuti verdi nel Comune di Empoli.

Il nuovo servizio innovativo di raccolta dei rifiuti presentato da Alia Multiutility, in accordo con il Comune di Empoli, permetterà ai cittadini di prenotare il ritiro di sfalci e potature utilizzando l’applicazione Aliapp o attraverso il sito web di Alia Multiutility. L’app permetterà di indicare le preferenze per il giorno di ritiro e darà modo all’utente di indicare il volume dei rifiuti verdi da smaltire. Una volta effettuata la prenotazione l’utente riceverà un sms o un’e-mail contenente un link che connesso al tracking del veicolo in servizio più vicino permetterà di poter osservare e verificare il momento in cui verrà effettuato il ritiro dei rifiuti verdi.

A detta del Presidente di Alia Multiutility Lorenzo Perra: “Riteniamo che questo nuovo servizio sia una corretta modalità per interpretare i bisogni dei cittadini e delle imprese. Il tempo di reazione da parte di Alia sarà istantaneo e permetterà di evitare gli accumuli di rifiuti nelle case"

Fino a d’ora il Comune di Empoli si avvaleva del servizio di call center offerto da Alia Multiutility e della raccolta porta a porta dell’organico il lunedì ed il venerdì per lo smaltimento dei rifiuti verdi, questo nuovo servizio on demand, che affiancherà quelli già esistenti, sarà gratuito e offrirà ai cittadini la possibilità di avere una gestione dei rifiuti e una loro raccolta, più comoda e personalizzata, oltre a migliorarne la qualità del riciclo.

Le parole del Sindaco Alessandro Mantellassi: “Abbiamo condiviso subito questo progetto perché riteniamo sia un servizio virtuoso che aumenta il servizio al cittadino che aumenta la sua puntualità. C'è bisogno di rendere la raccolta più precisa e più puntuale, questo servizio va verso questa direzione, rende la raccolta più specifica differenziando i rifiuti organici da sfalci e potature, con un servizio che non aggiunge costi alle famiglie”. "È un servizio a chiamata - continua il sindaco - che si attiva nei confronti dell'utente che ha un bisogno specifico, una nuova modalità sperimentale che si rivolge al cittadino sulla base dei suoi bisogni.”

Questo nuovo sistema di ritiro personalizzato dei rifiuti ad Empoli offrirà numerosi vantaggi in termini di flessibilità, efficienza e sostenibilità ambientale. La separazione dei rifiuti verdi (sfalci e potature) dai rifiuti organici assicurerà un miglior funzionamento dei biodigestori anaerobici, ovvero quelle strutture che trasformano le sostanze organiche in biogas e quindi in energia. Il nuovo metodo di raccolta garantirà un servizio personalizzato e mirato alle esigenze dei singoli cittadini riducendo contemporaneamente impatto ambientale, tramite l’ottimizzazione dei percorsi di raccolta effettuati dagli operatori Alia.

Secondo l’Assessore alla transizione ecologica Laura Mannucci: “Come amministrazione siamo contenti che il nostro territorio sia stato scelto come progetto pilota.” Continua “Attraverso questo nuovo servizio, si ridurranno il numero di viaggi compiuti dai mezzi di trasporto Alia addetti alla raccolta, essendo ora presente il servizio di prenotazione, si abbasserà notevolmente il traffico su ruote e quindi le emissioni di anidride carbonica.”

Per poter usufruire di tale nuovo servizio sarà necessario disporre di un 'carrellato' di 120 o 240 litri, coloro che sia sprovvisti di tali contenitori potranno richiederne uno o ritirandolo presso le sedi di Alia sparse sul territorio o nel caso dei 'carrellati' di 240 litri riceverli direttamente a domicilio prenotandoli contattando il call center di Alia. In merito all’utilizzo dei bidoni carrellati, le parole del ingegnere Alessio Arrighi: “Sarà necessario il bidone carrellato che permetterà di poter raccogliere maggiori quantità di rifiuti in maniera ordinata superando l'uso di fascini e sacchi. Questi sono rappresentano un rischio per gli operatori poiché sprovvisti di adeguate impugnature per lo scarico. Inoltre, questo sistema permetterà di meccanizzare il servizio di raccolta porta a porta”.

Antonio Lanzo