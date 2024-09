Controlli straordinari di polizia: in un pomeriggio identificate 63 persone e controllati 31 veicoli

Nel pomeriggio del 23 settembre, un'operazione straordinaria e congiunta della Polizia di Stato, che ha visto impegnati il Commissariato di pubblica sicurezza di Pontedera e il Reparto Prevenzione Crimine Toscana, è stata effettuata per dare una risposta alle crescenti preoccupazioni della cittadinanza e dei commercianti locali. Le forze dell'ordine hanno intensificato la loro presenza sul territorio di Pontedera, per dare maggiore sicurezza e contrastare la percezione di disagio sociale.

L'attenzione si è concentrata in particolare sulle zone più frequentate della città, come il centro commerciale "La Galleria", l'area circostante la stazione ferroviaria e altri punti nevralgici considerati potenzialmente a rischio. Nel corso dell'operazione, sono state identificate 62 persone e controllati 31 veicoli, contestando numerose infrazioni al Codice della Strada. Un giovane, inoltre, è stato segnalato all'Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.