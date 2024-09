Evade dai domiciliari, 50enne arrestato nel Pisano

I carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo per evasione, poiché, nonostante fosse agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo per un furto commesso pochi giorni prima, è stato sorpreso all'esterno della sua abitazione senza motivo. L'uomo, un 50enne di origini magrebine già noto alle Forze dell'Ordine, è stato arrestato dai militari della Sezione Radiomobile e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha successivamente disposto la sua liberazione. La presunzione d'innocenza resta valida fino alla conclusione del procedimento giudiziario.