Città più pulita, grazie ai volontari, con “Puliamo il mondo”

Non solo adulti. Tanti bambini e bambine sono scesi in campo lo scorso fine settimana per rispondere all’appello di Legambiente e prendere parte a “Puliamo il mondo”, l’iniziativa nata con l’intento di sensibilizzare la popolazione verso le tematiche ambientali dedicando un intero fine settimana alla pulizia della propria città.

L’impegno di Fucecchio è iniziato venerdì, con la giornata dedicata alle scuole. Protagoniste le classi quinte delle scuole primarie “G. Pascoli” e “R. Fucini” che, accompagnate dalle insegnanti e alla presenza della sindaca Emma Donnini e dell’assessora all’ambiente Sabrina Mazzei, si sono occupate della pulizia della Buca del Palio. Sabato e domenica, invece, è stata la volta delle associazioni e dei cittadini, con l’assessora Mazzei che sabato mattina ha fatto tappa prima al palazzetto dello sport e poi a Galleno. Due i luoghi attenzionati nella frazione: via della Bigattiera, che ha visto impegnato il Gruppo Bigattiera, e il tratto della via Francigena che attraversa piazza della Chiesa, nel quale è intervenuto il Comitato Civico Francigena Galleno. A ripulire il piazzale del palazzetto dello sport, invece, è scesa in campo l’associazione sportiva G.S. Folgore Fucecchio. Domenica mattina è stata infine la volta delle contrade, nello specifico la contrada San Pierino, impegnata nella pulizia dell’area di Ventignano, e la contrada Porta Raimonda, che si è invece occupata di piazza La Vergine, piazza Padre Ceci e di tutta la zona nei pressi del Rio di Fucecchio.

“La cosa più bella di questi tre giorni – commenta l’assessora Sabrina Mazzei – è stato il coinvolgimento di tanti bambini e bambine e il fatto che si sia compresa la necessità di trasmettere alle giovani generazioni l’importanza del rispetto e della tutela dell’ambiente che ci circonda. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per dare un segnale importante: a partire dalle scuole fino ad arrivare alle associazioni, le società sportive, le contrade e tutti i cittadini che si sono uniti a noi. La mia volontà, per il prossimo anno, è quella di realizzare un maggior numero di iniziative legate a queste tematiche: l’impegno sarà quello di coinvolgere sempre più i bambini e le bambine, sia all’interno delle scuole che attraverso le associazioni, perché loro rappresentano il nostro futuro. E’ importante tenere sempre viva l’attenzione su questi temi affinché il senso civico e il rispetto prevalgano sugli atti di inciviltà che sempre più spesso, purtroppo, dobbiamo contrastare”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa