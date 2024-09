Giovani talenti a Empoli per 'Fortissimissimo Metropolitano'

Dopo il tutto esaurito di domenica scorsa, sul palco del Cenacolo degli Agostiniani c’è attesa per il secondo appuntamento del festival dei giovani talenti "Fortissimissimo Metropolitano". Promosso dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e il patrocinio e contributo della Città Metropolitana di Firenze.

Agenda alla mano, domenica 29 settembre 2024, alle 18, arriva l’ensemble formato da Alessia Attili (soprano), Elisabetta Ricci (mezzosoprano), Luca Bazzini (tenore), Matteo Fabbrini (clarinetto), Laura Benporad (viola) e Matilde Graziani (pianoforte). Il concerto è stato realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena.

L’ingresso è gratuito con prenotazione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fortissimissimo-metropolitano-2024-empoli-1003488861197?aff=ebdssbdestsearch

L’ENSEMBLE - Alessia Attili comincia a studiare canto lirico nel 2016 al Liceo Musicale di Arezzo con Silvia Martinelli. Dal 2019 si forma al Conservatorio di Siena con il mezzosoprano Laura Polverelli, dove si laurea nel 2022. Ha partecipato a masterclass con Donata D’Annunzio Lombardi, Barbara Frittoli, Patrizia Ciofi, Elizabeth Norberg-Schulz, Stefania Bonfadelli e Céline Dutilly. Ha cantato nel Duomo di Siena e interpretato vari ruoli, tra cui Abelle ne Il primo omicidio di Scarlatti, diretta da Christa Butzberger, e Flora in The turn of the screw di Britten, diretta da Kai Röhrig. Dal 2024 canta nel coro dell’Accademia Chigiana.

Elisabetta Ricci inizia a cantare a tre anni nel Coro Voceincanto di Arezzo diretto da Gianna Ghiori. Nel 2023 si diploma al Conservatorio di Siena sotto la guida di Laura Polverelli. Ha frequentato masterclass con Sara Mingardo, Katia Ricciarelli, Donata D’Annunzio Lombardi, Patrizia Ciofi, Stefania Bonfadelli ed Elisabeth Norberg Schulz.Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, nel 2024 ha vinto il premio della giuria al Concorso Internazionale di Canto Lirico “U. Borsò” e il secondo premio al Concorso Internazionale di Canto Lirico “Premio Puccini”. Ha interpretato ruoli in opere di Scarlatti, Stravinskij e Caldara.

Luca Bazzini inizia gli studi di pianoforte presso il Centro di Formazione Musicale di Pistoia e, successivamente, canta nel coro di voci bianche della Scuola di Musica Mabellini. Lo studio del Canto Lirico inizia al Liceo di Pistoia, e sta proseguendo al Conservatorio di Siena con Laura Polverelli. Nel 2022 debutta ne Il signor Bruschino di Rossini all’Accademia Chigiana sotto la direzione di Daniele Gatti. Ha ricoperto ruoli in opere di Scarlatti e Schubert. Nel 2024 è artista del coro della Fondazione Arena di Verona per l’Arena di Verona Opera Festival.

Matteo Fabbrini inizia lo studio del clarinetto a nove anni con Diego Rappuoli. Prosegue la formazione al Conservatorio di Siena con Fabio Bogi e Francesco Giardino e, attualmente, frequenta il Biennio di Specializzazione con Simone Valacchi. Ha frequentato masterclass con Alessandro Carbonare e Calogero Palermo. Suona nell’Arcadia Wind Orchestra e nell’Orchestra del Conservatorio di Siena. Dal 2021 è Primo Clarinetto dell’Orchestra Giovanile di Roma e Primo Clarinetto dell’Orchestra della Miniera di Abbadia San Salvatore. Dal 2024 dirige la Junior Band di fiati di Abbadia San Salvatore.

Laura Bemporad inizia lo studio del violino alla Scuola di Musica di Fiesole con Stefano Zanobini, Lorenza Borrani e Boriana Nakeva. Passa poi allo studio della viola sotto la guida di Francesca Piccioni, laureandosi al Triennio presso la Scuola di Musica di Fiesole. Prosegue gli studi al Conservatorio di Bologna con Antonello Farulli. Attualmente, frequenta il Biennio al Conservatorio di Siena. Dal 2020 partecipa alle produzioni dell’Orchestra Giovanile Cupiditas e, dal 2021 al 2023, è parte dell’Orchestra Giovanile Italiana. Dal 2024 viene chiamata come aggiunta dell’Orchestra Cherubini diretta da Hussein Pishkar e Riccardo Muti. Nel 2019 fonda il Duo Ramé con la pianista Matilde Graziani.

Matilde Graziani inizia a studiare pianoforte a cinque anni sotto la guida di Marco Dusti. Nel 2023 consegue il Diploma Accademico di Triennio presso la Scuola di Musica di Fiesole con Tiziano Mealli. Attualmente frequenta il Biennio di pianoforte presso il Conservatorio di Siena nella classe di Matteo Fossi. Ha partecipato a masterclass con Antonello Farulli, Andrea Repetto e Clive Brown.

Programma:

SCHUBERT: Gretchen am Spinnrade, D. 118, per soprano e pianoforte

SPOHR: dai “Sechs deutsche Lieder”, op. 103: Sei still mein Herz; Zwiegesang; Sehnsucht; Wiegenlied in drei Tönen, per tenore, clarinetto e pianoforte

SCHUBERT: da “Die Verschworenen”, D. 787: Romanza di Helene, per soprano, clarinetto e pianoforte

BRAHMS: Zwei Gesänge, op. 91, per mezzosoprano, viola e pianoforte

SCHUBERT: Der Hirt auf dem Felsen, D. 965, per soprano, clarinetto e pianoforte

Il Festival proseguirà sempre al Cenacolo degli Agostiniani, alle 18, domenica 6 ottobre con il recital pianistico di Alessandro Amendola.

INFORMAZIONI – È possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, inviando una mail all'indirizzo csmfb@centrobusoni.org oppure chiamando i numeri 0571 711122 o 373 7899915.