Incontro tra la nuova Comandante dei carabinieri di Pontedera e il sindaco Matteo Ferrucci

La comandante della Compagnia Carabinieri di Pontedera, capitano Claudia Eramo, dopo la recente assunzione del comando, durante la visita alla Stazione di di San Giovanni alla Vena ha voluto incontrare il Sindaco Matteo Ferrucci. Durante il meeting, al quale hanno partecipato anche il comandante della Stazione, il luogotenente Stefano Sabatucci, l'Assessora alla Polizia Municipale Valentina Bertini, il Consigliere alla Sicurezza, Nico Marchetti e il Comandante della Polizia Municipale, Fabio Bacci, si è parlato di sicurezza, con l’obiettivo di individuare da subito linee d’azione comuni per continuare a garantire ai cittadini e alle cittadine del Comune di Vicopisano la massima attività di prevenzione e repressione.

"E' stato un piacere conoscere la Comandante Eramo - dice il Sindaco Ferrucci -e un saluto e un ringraziamento, per la professionalità e la Collaborazione vorrei rivolgerlo a chi l'ha preceduta, il Tenente Colonnello Carmine Gesualdo. Con la Comandante, abbiamo analizzato la situazione del nostro territorio e ha confermato, trovandoci pienamente d'accordo, che, pur essendo tranquilla, è necessario proseguire con un costante monitoraggio, in sinergia."

"La Comandante ha anche espresso apprezzamento - aggiungono l'Assessora Bertini e il Consigliere Marchetti - per il numero di telecamere di sicurezza presenti e per i gruppi di vicinato, un'iniziativa che intendiamo stimolare ancora e far crescere tanto che a breve ci sarà un incontro proprio su questo tema."

E' stato ricordato, durante l'incontro, anche il numero verde 800.777.811, un punto di riferimento gratuito importante per chi si sente vittima di un reato. Si tratta, infatti, di un servizio di accoglienza e di ascolto attivato dal Ministero della Giustizia in collaborazione con la Regione, la Società della Salute Zona Pisana e l'associazione Aleteia. Contattando il numero 800.777.811 si riceverà un aiuto concreto sotto forma di sostegno psicologico, di mediazione, di informazione sui nostri diritti, con un legale a disposizioni, e di accompagnamento ai servizi, ovvero di informazione e orientamento per conoscere meglio i servizi pubblici e privati attivi sul territorio.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa