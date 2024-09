Novelle del Boccaccio, a Certaldo 'Calandrino e l’elitropia'

Il progetto teatrale “Si racconta le novelle del Boccaccio” nel programma dell’Estate Fiorentina 2024- iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze- la rassegna estiva con un calendario ricco di eventi fino al mese di settembre.

L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, con l’Associazione Polis e Oranona Teatro, in collaborazione con l’Accademia della Crusca, porterà la lettura ad alta voce del Decameron, che solitamente si svolge in Casa Boccaccio a Certaldo Alta, nella Villa Medicea di Castello, sede dell’Accademia.

“Un progetto come modello culturale che consente di divulgare l’intensa attività del grande autore del Trecento, attraverso la sua opera più famosa, il Decameron. La declinazione teatrale delle letture, molto apprezzata dal pubblico, diventa strumento di conoscenza diffusa e trasversale poiché crea interesse intorno al patrimonio letterario italiano. Ringraziamo l’Estate Fiorentina e l’Accademia della Crusca per la fattiva collaborazione, che avvia di fatto una stretta sinergia in previsione del 2025, anno in cui si celebrano i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio, un appuntamento che noi tutti vogliamo onorare al meglio con iniziative ed eventi”, così la presidente dell’Ente Boccaccio prof.ssa Giovanna Frosini.

Una lezione-spettacolo sulla novella “Calandrino e l’elitropia” che sarà introdotta dai saluti di benvenuto del presidente dell’Accademia e a seguire la presidente dell’Ente Boccaccio prof.ssa Giovanna Frosini e la prof.ssa Veronica Ricotta dell’Università per Stranieri di Siena guideranno il pubblico alla scoperta della lingua di Boccaccio, arricchendo l’esperienza con approfondimenti storici.

La lettura teatrale del testo trecentesco di Boccaccio, a cura di Oranona Teatro, sarà impreziosita da musiche dal vivo appositamente composte per l’evento: la lettrice Ilaria Landi sarà accompagnata da Alessio Montagnani alla chitarra classica.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è in programma venerdì 27 settembre alle 16.30 presso l’Accademia della Crusca, Villa Medicea di Castello, via di Castello 46, Firenze.

“Si racconta le novelle del Boccaccio” è un progetto dell’Associazione Polis a cura de L’Oranona Teatro, che ha residenza a Certaldo all’interno dell’Associazione Polis, coprodotto dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio che sostiene come partner, attraverso un contributo, il progetto teatrale.

Fonte: Ufficio stampa