Ospedale Prato, riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

Si è riunito stamani, presieduto dal Prefetto, Michela La Iacona, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per un esame congiunto dei recenti fatti verificatisi presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato. All’incontro hanno partecipato il Sindaco Ilaria Bugetti, il Vice Sindaco Simone Faggi, il Questore Pasquale De Lorenzo, il Colonnello Francesco Schilardi, il Colonnello Enrico Blandini, la Direttrice sanitaria della ASL Toscana Centro Simona Berti, la Direttrice sanitaria dell’ospedale Maria Teresa Mechi, il Direttore del Pronto Soccorso Simone Magazzini ed il rappresentante della sigla sindacale Nursind Claudio De Nisi.

Nel corso del Comitato è stata ribadita la massima attenzione che l’intero sistema provinciale di sicurezza riserva alle peculiari esigenze del locale nosocomio e la piena operatività – come da tutti constatato - delle misure condivise nella riunione di conciliazione tenutasi il 30 agosto scorso su richiesta del Nursind. È stata infatti disposta ed è tuttora in essere la massima intensificazione dei servizi di vigilanza svolti dalle Forze di polizia territoriali presso l’ospedale nell’ambito del piano di controllo coordinato del territorio ed è operativo il numero di telefono che il personale del Pronto soccorso può utilizzare, in caso di bisogno di intervento ed in aggiunta al Numero Unico di Emergenza, per contattare direttamente la Sala operativa della Questura.

Nella comune consapevolezza che la sicurezza non può prescindere da una sinergica cooperazione interistituzionale, l’Azienda sanitaria, oltre al potenziamento già in corso di realizzazione dei sistemi di videosorveglianza, si è resa immediatamente disponibile alla richiesta di individuare con urgenza locali più vicini al Pronto Soccorso ove collocare il posto di Polizia, già attivo presso l’ospedale. "Siamo perfettamente consci dell’importanza di profondere ogni sforzo, tutti insieme, per consentire al personale sanitario di operare serenamente - ha detto il Prefetto La Iacona – Le strutture ospedaliere sono comprese nell’elenco dei luoghi vigilati costantemente dalle Forze di polizia, che ringrazio per il grandissimo impegno che assicurano ogni giorno. I servizi di vigilanza, che già da fine agosto sono stati intensificati nella misura massima possibile e soprattutto in orario notturno, come concretamente dimostrato, continueranno secondo tali modalità rafforzate finché sarà necessario".

Fonte: Prefettura di Prato