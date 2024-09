Prevenzione oncologica gratuita, parte il programma a Castelfiorentino e Montespertoli

È stato presentato oggi, in Comune, a Castelfiorentino, il ciclo di visite di prevenzione oncologica gratuita organizzate per l’anno 2024 a Castelfiorentino e Montespertoli da Fondazione ANT. Grazie alla sinergia con vari soggetti del territorio, il 2024 vedrà un aumento del numero di visite messe a disposizione da ANT per i cittadini che vivono nei Comuni della Valdelsa fiorentina. Nello specifico saranno offerte ai cittadini dei Comuni di Castelfiorentino, Montespertoli, Gambassi Terme, Montaione, Empoli, Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo F.no, Certaldo, 3 giornate di Progetto melanoma ANT e 2 giornate di Progetto Tiroide ANT per un totale di 120 visite gratuite. Il programma si colloca nell’ambito di un grande lavoro fatto nella zona fin dal 2015, grazie al quale sono state offerte alla popolazione 432 visite gratuite, dal 2015 al 2023, nell’ambito dei Progetti Melanoma, Tiroide e Mammella ANT. Nello specifico, grazie al Progetto Melanoma sarà possibile accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Con il Progetto Tiroide saranno invece a disposizione visite ecografiche gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide. Le visite di Progetto Tiroide si terranno il 4 ottobre nella Casa della Salute di Via Matteotti 20 a Montespertoli e il 29 ottobre nella Casa della Salute di Via Pavese 4, a Castelfiorentino Per Progetto melanoma le date saranno invece 11 ottobre a Montespertoli e poi 25 ottobre e 13 novembre a Castelfiorentino, nelle stesse sedi. Le prenotazioni online inizieranno il 26 settembre per Progetto tiroide e il 3 ottobre per Progetto melanoma, a partire dalle ore 10,00. Per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/cosafacciamo/prevenzione/registrazione-visite. L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio e i contributi dei Comuni di Castelfiorentino e Montespertoli e ha ricevuto anche il patrocinio dell’Azienda AUSL Toscana Centro. Fondamentale è stato il sostegno economico degli altri partners del progetto, Sebach, Master Electric e Sezione Soci Castelfiorentino di Unicoop Firenze.

Fonte: ANT - Ufficio stampa