Successo della giornata di raccolta dei rifiuti lungo la Greve

Numerosi i volontari e le volontarie che hanno partecipato attivamente alla mattinata dedicata al monitoraggio e alla raccolta dei rifiuti ed in particolare delle plastiche lungo il fiume Greve, azione nata dalla sinergia tra il Comune di Greve in Chianti, l'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale e Legambiente e nell'ambito del protocollo “Alleanza per il fiume”, resa possibile grazie ai fondi della legge Salvamare del Ministero dell'Ambiente.

Armato di guanti e sacchetti, il gruppo dei cittadini si è impegnato nella raccolta e nella rimozione di una considerevole quantità di imballaggi usa e getta, rinvenuti in prossimità degli argini della Greve e nel contesto fluviale circostante. Alla mattinata hanno preso parte il sindaco Paolo Sottani e Federico Gasperini che, in qualità di direttore Legambiente Toscana, ha rimarcato che “i rifiuti di plastica vengono recuperati durante le giornate di monitoraggio e raccolta utilizzando il sistema di ricerca denominato River Litter che consente di rilevare tipologia e quantità dei rifiuti presenti nella zona interessata dal monitoraggio”. Gaia Checcucci, nel ruolo di segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale, ha sottolineato “l'importanza del protocollo in termini di sensibilizzazione della cittadinanza legata alle tematiche ambientali, la vivibilità, il decoro e la sostenibilità del territorio in cui si abita”.

A rappresentare l'amministrazione comunale l'assessora all'Ambiente Monica Toniazzi che, oltre a ringraziare i volontari e le volontarie di Legambiente e l'Autorità di Bacino, ha informato sulle fasi che daranno sviluppo e continuità al progetto. “L'indagine sui rifiuti trovati sulle sponde della Greve – fa sapere - sarà seguita da altre azioni finalizzate a contrastare il problema dell'abbandono dei rifiuti e a tutelare i nostri corsi d'acqua, una delle prossime campagne è l'iniziativa che abbiamo organizzato in collaborazione con il Circolo Legambiente Chianti fiorentino, prevista sabato 28 settembre, per la pulizia delle sponde del torrente Ema, nel tratto tra l‘area artigianale di Meleto e San Polo”.

Il Comune di Greve in Chianti ha aderito infatti alla giornata nazionale “Puliamo il Mondo”, promossa in collaborazione con Circolo Legambiente Chianti, realtà quest'ultima impegnata da diversi anni nella tutela dei fiume attraverso la realizzazione di un'attività periodica di pulizia delle sponde e salvataggio dei pesci durante i periodi di secca in collaborazione con Fipsas. “Diamo piena disponibilità – aggiunge l'assessora Toniazzi - a collaborare e sostenere, anche in futuro, le attività di tutte le associazioni ambientaliste che si occupano ogni giorno di preservare il nostro territorio”. L'amministrazione comunale invita tutta la comunità ad aderire alla campagna di sensibilizzazione nazionale “Puliamo il mondo”. Sabato 28 il ritrovo è alle ore 9.00 al parcheggio dell’area artigianale di Meleto . “L'iniziativa, che rientra in uno dei progetti di volontariato ambientale più ampi e rilevanti a livello nazionale, è rivolta a tutta la comunità, adulti e bambini accompagnati – chiosa Simone Secchi, presidente del Circolo di Legambiente - consigliamo di di indossare abbigliamento adeguato e gilet catarifrangente”. Guanti e sacchi per la raccolta saranno forniti dal Circolo.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO