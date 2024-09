Via dei Cappuccini, FdI: "Degrado intollerabile, i cittadini chiedono aiuto"

"Non possiamo più tollerare una situazione di degrado così grave e pericolosa nei pressi dei civici 13 e 15 di Via dei Cappuccini, i cittadini ci stanno chiedendo aiuto" dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale ad Empoli, Cosimo Carriero, che insieme ai colleghi Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, ha depositato nella giornata di ieri un’interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti e soluzioni per la situazione ormai tragica che si è venuta a creare in quella zona.

"Numerosi residenti ci hanno segnalato la presenza costante di siringhe e involucri delle stesse gettati nello spazio antistante le loro abitazioni. Questi rifiuti, oltre a rappresentare un rischio concreto per la salute pubblica, in particolare per i bambini che frequentano l'area, stanno trasformando questo quartiere in una zona franca per attività illegali di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti" continua Carriero. "I cittadini sono esasperati, e non possiamo permettere che si trovino costretti a rimuovere da soli rifiuti speciali, come le siringhe, senza alcun supporto da parte delle autorità competenti”.

Secondo Peccianti, l'amministrazione comunale deve assumersi le proprie responsabilità e attuare subito misure concrete per arginare questa situazione: "Non possiamo girarci dall'altra parte mentre il nostro territorio viene invaso dal degrado. Chiediamo un intervento immediato per la rimozione di questi rifiuti pericolosi e, allo stesso tempo, un piano di monitoraggio costante della zona per evitare che episodi di spaccio e consumo di droga si ripetano”.

"Un'altra questione urgente -aggiunge Peccianti- è la potatura della siepe che si trova nei pressi dei civici 13 e 15 di via dei Cappuccini. Questa siepe, ormai troppo alta, sta diventando un rifugio sicuro per chi compie attività illegali. È necessario ridurla immediatamente per garantire una maggiore visibilità della zona e dissuadere chi sfrutta la vegetazione come copertura".

Danilo Di Stefano invece sottolinea l'assoluta mancanza di risposte da parte dell'amministrazione comunale, malgrado una segnalazione fosse stata inoltrata mesi fa tramite e-mail all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), da una cittadina che vive nella zona: "È inaccettabile che non sia stato dato seguito a questa segnalazione, né con una risposta, né con un intervento concreto. Questa è una grave mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, che si aspettano non solo ascolto, ma anche azioni risolutive da parte di chi è preposto a garantire la sicurezza e la vivibilità della città”.

"Come gruppo di Fratelli d'Italia -conclude Di Stefano- siamo determinati a continuare a portare avanti le istanze dei cittadini, chiedendo interventi rapidi e tangibili per la sicurezza e la pulizia delle nostre strade. Non ci fermeremo finché non vedremo risultati concreti, perché la sicurezza e la salute dei nostri concittadini rappresentano una nostra priorità, e dovrebbero rappresentarla anche per l’attuale amministrazione”.

FdI Empoli