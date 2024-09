Albano Aramini, il ricordo e l’omaggio dell’amministrazione comunale

L’assessora allo Sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci, questa mattina, mercoledì 25 settembre 2024, si è recata al cimitero di Pontorme, in rappresentanza del sindaco Alessio Mantellassi e della giunta, a commemorare l’indimenticato assessore e vicesindaco del Comune, Albano Aramini.

Una semplice e commossa cerimonia per ricordare colui che da amministratore ha lasciato un segno indelebile nella città di Empoli, per la quale si è speso dal 1990 al 1997, nella giunta di Varis Rossi prima e di Vittorio Bugli dopo.

Nel giorno del ventisettesimo anniversario della sua morte, alla presenza della moglie di Aramini, Graziella Giomi, è stata deposta una composizione di fiori di fronte alla tomba.

“Stamani ho portato un omaggio al caro Albano in occasione dell'anniversario della scomparsa - ha affermato l’assessora -. Con la moglie Graziella l'abbiamo ricordato. La commozione è ancora forte nei suoi occhi. Albano Aramini è stata ed è ancora una figura di riferimento per l'amministrazione ed è fondamentale conservarne e tramandarne il ricordo”.

ALBANO ARAMINI - Aramini, dopo aver ricoperto il ruolo di sindacalista, è divenuto assessore nel 1990 restando in carica fino al 1997, con i sindaci Varis Rossi e Vittorio Bugli. Si è occupato di sport, commercio e viabilità, ricoprendo anche l'incarico di vicesindaco. Nel 1997 gli è stato dedicato il Premio ‘Una città per lo sport’, da lui istituito un anno prima. In seguito gli è stato intitolato il palazzetto dello sport di via delle Olimpiadi, 'battezzato' PalAramini.

