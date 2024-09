Controlli alle Cerbaie: identificate oltre 50 persone, smantellanti 4 bivacchi abusivi

I carabinieri di San Miniato stanno intensificando i controlli nella riserva naturalistica delle Cerbaie e nelle zone limitrofe, come Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli, per contrastare il traffico di stupefacenti. Durante il servizio del 24 settembre, sono stati eseguiti posti di controllo che hanno portato al controllo di 36 veicoli e 59 persone, alcune delle quali sono state multate per violazioni del Codice della Strada, come guida senza patente e mancata assicurazione. Sono stati ispezionati anche 3 esercizi pubblici e 4 bivacchi clandestini, dove sono stati trovati indumenti e materiali per il confezionamento di droga, confermando la presenza di postazioni di spaccio. I controlli continueranno nelle prossime settimane, con l'obiettivo di prevenire il traffico di stupefacenti e l'immigrazione clandestina, migliorando la sicurezza dei cittadini della zona.