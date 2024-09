Controlli della polizia municipale a Empoli, nessuna irregolarità. Diffida per due locali del centro

Controlli della polizia municipale a Empoli. Ieri in due locali del centro, in via Del Papa e via Marchetti, nessuna multa o contestazione, ma delle diffide a regolarizzare delle mancanze rilevate durante i controlli. In un market ad esempio non era stata presentata la licenza per la vendita degli alcolici. In un altro locale invece per un dipendente non era stata presentata l'attestazione professionale per maneggiare gli alimenti (quello che una volta era denominato 'libretto sanitario'). I tecnici Asl invece hanno rilevato mancanze minime, sanabili senza necessità di sanzioni.

Sempre ieri le unità cinofile Noa e Willy in dotazione alla polizia municipale dell'Unione hanno 'battuto' le strade della città: partendo al mattino dal centro e dalla zona stazione, nel pomeriggio si sono spostati sul parco Mariambini e ai giardini di via Galilei in Carraia. Non sono state trovate irregolarità.

Nel fine settimana appena trascorso invece, gli agenti della municipale hanno effettuato i controlli in merito alle ordinanze di chiusura rinnovate domenica 15 settembre su piazza Farinata degli Uberti, via Spartaco Lavagnini, via Del Papa, via Marchetti, l'area della stazione ferroviaria e le attività di via Marchetti e piazza Madonna della Quiete, queste ultime due zone racchiuse nella nuova ordinanza firmata dall'amministrazione Mantellassi. Anche in questo caso non sono state rilevate inadempienze: alle 21 erano chiusi tutti i minimarket, alle 22.30 ristoranti, pizzerie e kebab. I controlli continueranno nei prossimi giorni.

"Da mesi - afferma il sindaco Alessio Mantellassi - gli uomini e le donne della polizia municipale si impegnano per controllare le aree su cui venivano segnalate criticità in centro. Non solo loro, ma anche carabinieri e polizia che ringrazio. Tutto a un solo scopo: la sicurezza dei cittadini. Da parte nostra siamo intervenuti anche con dei provvedimenti come le ordinanze di chiusura dei minimarket, con controlli specifici su zone che avevano dato dei problemi, penso a via Cherubini dove ci dicono che ora la situazione è nettamente migliorata. Continuiamo così, a tutela dei nostri cittadini".

"Tanti cittadini e cittadine ci stanno ringraziando in questi giorni per aver raccolto le loro preoccupazioni e essersi attivati con le Forze dell'Ordine chiedendo maggiori controlli - evidenzia l'assessora alla Sicurezza Valentina Torrini -. Il merito è soprattutto loro, di agenti preparati e determinati che hanno a cuore la sicurezza della cittadinanza. Sono sicura che l'impegno e la passione che stiamo mettendo in questi mesi daranno i suoi frutti. Lo dico nella consapevolezza che stiamo affrontando questioni e problematiche che hanno una portata ben più ampia".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa