Donazione di Ikea ai comuni alluvionati, tra cui Cerreto Guidi

Ikea donerà alle popolazioni toscane alluvionate articoli per la casa. A partire dal 2025 le abitazioni dei cittadini più colpiti dagli eventi del 2023 riceveranno armadi, comodini e molto altro da parte della nota azienda svedese.

Sono nove comuni di tre province diverse. Si tratta di Cerreto Guidi, Campi Bisenzio, Cantagallo, Prato, Montale, Vaiano, Quarrata, Carmignano e Montemurlo. A Cerreto Guidi arriveranno cassettiere, comodini, guardaroba e contenitori.

Stando a La Nazione potranno richiedere il contributo tutti i soggetti che hanno presentato domanda positivamente istruita per l’autonoma sistemazione (CAS) o per la ricognizione dei danni subiti. I Comuni in seguito individueranno i beneficiari con un bando. Intanto Ikea ha chiesto alla Regione Toscana di individuare un deposito dove stoccare la merce da consegnare.