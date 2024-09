Grave incidente in Fi-Pi-Li, muore storico volontario di Protezione civile

Un grave incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 25 settembre, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Ci sono più mezzi coinvolti, tre persone sono state portate in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto all’altezza di Lavoria (Crespina Lorenzana), in direzione Livorno.

Nell'incidente, purtroppo, è morto un 48enne, volontario della Croce Rossa e residente nel Pisano.

Da una prima ricostruzione pare che l'auto con a bordo il 48enne avrebbe accostato sul lato della carreggiata per motivi ancora in corso di accertamento, quando è stato travolto da un furgone che sopraggiungeva nella stessa direzione. Sul posto dopo le 13, sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e soccorsi. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere il conducente e purtroppo il medico del 118 ne ha constatato il decesso. Nel sinistro è rimasto ferito anche un autista di passaggio che si era soffermato con la sua auto poco più avanti, in una piazzola di sosta, nell'intento di capire se nell'auto ci fosse qualcuno in difficoltà.

I km di coda al momento sono due, il tratto stradale è attualmente chiuso al traffico per consentire la rimozione dei veicoli e le operazioni di soccorso.

Aggiornamento ore 17, il tratto tra Lavoria e Vicarello risulta riaperto.

Perde la vita Sandro Banchellini, storico volontario di Protezione civile: "Con fierezza indossavi la divisa aiutando il prossimo"

A perdere la vita Sandro Banchellini, 48 anni. Il volontario, a bordo del mezzo della Protezione civile si stava recando a Montecatini Val di Cecina, come spiegato tramite social dalle Misericordie Pisane, per unirsi agli altri volontari nella ricerca delle due persone disperse, nonna e nipote, a seguito dell'alluvione che ha colpito il territorio la sera di lunedì 23 settembre. "Le Misericordie Pisane si uniscono al dolore degli amici, parenti e colleghi della Croce Rossa Italiana - Unità Territoriale di San Giovanni alla Vena" si legge ancora sulla pagina facebook dove Banchellini, in passato al servizio anche delle Misericordie, viene definito "storico volontario e persona di grandi valori".

"Non ci sono parole per descrivere l'immenso dolore che stiamo provando, a seguito della tragica notizia del nostro fratello e amico Sandro Banchellini, scomparso oggi in un tragico incidente" scrivono dalla Croce Rossa Italiana di San Giovanni alla Vena, frazione nel comune di Vicopisano dove Banchellini era volontario. "Caro Sandro, con fierezza indossavi la divisa, sia della CRI e del gruppo GVA aiutando il prossimo. Hai sempre avuto una parola gentile per tutti, essere volontario per te significava donare un po’ del tuo tempo per chi rischia di non averne più! Ciao Sandro. Ti vogliamo tanto bene. La tua famiglia CRI. Ci stringiamo forte al dolore della sua famiglia. Per chi volesse partecipare, seguiranno aggiornamenti".

Impegnato nella Protezione civile, Sandro Banchellini era attivo anche sui social dove forniva aggiornamenti agli utenti. Per questo, a ricordarlo, è anche il gruppo facebook "I dannati della Fi-Pi-Li": "Con grande tristezza apprendiamo della scomparsa di una persona che ha lasciato un segno indelebile nel nostro gruppo "I dannati delle FIPILI" con il suo prezioso contributo. Fondatore e gestore dei gruppi WhatsApp a cui molti di noi sono iscritti, era per noi non solo un conoscente, ma un amico e una figura stimata, apprezzata anche per il suo impegno come volontario della protezione civile. In questo momento difficile, rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia. La sua dedizione e il suo spirito altruista rimarranno sempre nei nostri cuori. Un abbraccio grande a tutti i suoi cari da parte di tutti noi".

Giani: "Ha dedicato la sua vita al servizio della comunità"

"Tutta la Toscana si stringe per la tragica scomparsa di Sandro Banchellini, vittima di un incidente stradale. Sandro, storico volontario del sistema di Protezione Civile della Toscana, ha dedicato la sua vita con passione e generosità al servizio della comunità" è riportato sulla pagina facebook del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Sono profondamente addolorato ed esprimo il profondo cordoglio della Regione Toscana. Negli anni ho avuto modo di apprezzare la sua dedizione e il senso di responsabilità, nella diffusione delle comunicazioni in situazioni di emergenza e nelle attività legate alla Protezione Civile. Il vuoto che lascia è immenso per tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo e collaborare con lui".