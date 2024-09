Grave incidente a Lavoria in Fi-Pi-Li: tre feriti

Un grave incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 25 settembre, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Ci sono più mezzi coinvolti, tre persone sono state portate in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto all’altezza di Lavoria (Crespina Lorenzana), in direzione Livorno.

Sembra che un mezzo di soccorso si sia fermato in panne a lato della strada. Un automobilista si sarebbe fermato per dare una mano. Un camion non li avrebbe visti e avrebbe travolto i due mezzi. Una persona è stata sbalzata fuori strada. Tre, come detto, i feriti: uno molto grave. Sul posto polizia, vigili del fuoco e soccorsi.

I km di coda al momento sono due, il traffico è comunque in diminuzione.