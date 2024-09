L'Università Popolare di Pistoia 'Aligi Bruni' incontra il territorio e presenta l'Anno Accademico

Si è svolta ieri, presso la Sala Gonfalone del Comune di Pistoia, la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto formativo dell’Università Popolare di Pistoia “Aligi Bruni” per l’anno accademico 2024/2025.

Un’iniziativa che, oltre alla consolidata partnership con la Misericordia di Pistoia, ha incontrato il sostegno di Conad Nord Ovest con l’obiettivo di incrementare le attività formative e offrire ancora più visibilità ad un’organizzazione radicata nel tessuto sociale e culturale della provincia favorendo un legame con la cittadinanza, le associazioni e le istituzioni pistoiesi.

L’Università Popolare di Pistoia, da sempre impegnata nella promozione culturale e sociale del territorio, ha illustrato il vasto programma di corsi che, anche quest’anno, si arricchisce di nuove proposte e collaborazioni. Il progetto, nato con l’intento di creare una “comunità della conoscenza”, sarà arricchito da corsi e incontri su temi di attualità, psicologia, linguistica e benessere personale.

Dichiarazioni

“Continuare un percorso culturale e di aggiornamento in modo costante porta al miglioramento della vita stessa. La nostra Università, attraverso corsi interessanti e che coprono un’ampia varietà di argomenti, vuole contribuire ad una crescita formativa individuale e collettiva. Questo è possibile, non solo attraverso i corsi accademici, ma anche incoraggiando rapporti di incontro e di crescita. Questo itinerario didattico è reso possibile, oltre che dalla nostra organizzazione a carattere volontaristico nata nel 2019/2020, anche dal sostegno della V. A. Misericordia di Pistoia e oggi anche dalla Conad Nord Ovest. Si può serenamente affermare che oggi, Uni. Po. P. è uno dei più importanti centri formativi della nostra Provincia, accessibile a tutti e a costi contenuti” dichiara Giuliano Bruni Presidente Uni.Po.P

"La collaborazione tra la Misericordia di Pistoia e l’Università Popolare “Aligi Bruni” è pluriennale e si concretizza nel Concorso Letterario “Aligi Bruni: Volontariato e Solidarietà” giunto ormai all’ottava edizione e dedicato alla memoria dell’ex Presidente Comm. Aligi Bruni, scomparso nel 2013. Il concorso coinvolge ogni anno giovani e scuole su tematiche sociali legate al volontariato, mantenendo viva l’eredità morale di Bruni e promuovendo valori importanti tra le nuove generazioni. Sostenere questa collaborazione con l’UNIPOP riflette ancora di più il nostro impegno per unire cultura e territorio, creando valore per la comunità. – ha dichiarato Sergio Fedi, presidente della Misericordia di Pistoia."

“Un progetto che ci sta particolarmente a cuore, quello dell’Università Popolare di Pistoia “Aligi Bruni”, che abbiamo deciso di sostenere per ribadire il nostro impegno nel supportare iniziative che uniscono alla perfezione cultura e territorio. Il sostegno alla cultura, infatti, ci offre l’occasione per esprimere al meglio il nostro modo di fare impresa e di perseguire l’obiettivo di creare valore condiviso per le comunità locali. – dichiara Maristella di Raddo, Direttrice Full Service srl Area Risorse Umane Rete Associata di Conad Nord Ovest – Crediamo fortemente che la formazione sia la chiave per lo sviluppo di una comunità coesa e consapevole, e il nostro impegno va nella direzione di sostenere progetti che promuovono il benessere collettivo.”

L’anno accademico 2024/2025 si preannuncia dunque ricco di opportunità per tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze e partecipare attivamente alla vita culturale del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa