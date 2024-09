Mazzetti critica sull'esitazione della Regione Toscana di fronte alla tecnologia 5g

"La Toscana vuole mantenere il primato, il primato assoluto dell'arretratezza": entra a gamba tesa contro la Regione Toscana l'On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente. L'intervento si inserisce nella discussione sull'opportunità dello studio su 5g e salute che la Giunta regionale ha deliberato e intende far realizzare ad Arpat e Ars, scelta che ha già generato alcune divisioni interne alla Giunta stessa.

"Avrei potuto anche comprendere una maggior cautela da parte della Regione - prosegue l'esponente di Forza Italia - sul 5G, la salute viene sempre prima, qualora fossimo ancora agli albori di questa tecnologia o qualora non ci fossero stati già studi, indicazioni precise, monitoraggi fatti da Enti della regione stessa, come l'Arpat. E, allora, perché richiedere uno studio adesso e non - eventualmente - prima dell'installazione? La Regione può produrre dei dati o delle indicazioni diverse che attestino dei problemi reali, eventualmente riscontrati, o sono solo chiacchiere, tardive?".

"Voglio ricordare che ci sono stati milioni di investimenti su questa tecnologia e voglio sottolineare che, se vogliamo veramente crescere e progredire, non possiamo sempre dire no a tutto, come tanto piace fare al PD dell'era campo larghissimo". "Stupisce che dietro tutto questo ci siano gli assessori regionali Monni e Bezzini che hanno problemi ben più importanti da seguire: il disastro ambientale e idrogeologico, con fiumi che regolarmente esondano, e una sanità che perde pezzi ogni giorno che passa", conclude Mazzetti.

Fonte: Ufficio Stampa