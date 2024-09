Next Generation Fest, il Parlamento Ue conferma l’Alto Patrocinio

Anche la terza edizione del Next Generation Fest si svolgerà sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo.

L’autorevole riconoscimento è giunto nei giorni scorsi e per la manifestazione, che nel 2024 celebra il 35esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, è una conferma dopo la concessione dello scorso anno. “E’ il segno dello spessore che ha assunto questo appuntamento e dunque della correttezza della strada che stiamo seguendo sul fronte delle politiche giovanili”, spiega soddisfatto il presidente Eugenio Giani che coglie l’occasione per sottolineare ancora una volta “l’attenzione che la Toscana ha verso le giovani generazioni. Restiamo al fianco di ragazze e ragazzi perché sono i protagonisti della costruzione di un futuro più giusto e sostenibile per tutti”.

Mentre le iscrizioni gratuite sono ancora aperte, continua ad allungarsi la lista degli ospiti che hanno aderito, tutti senza alcuna forma di compenso, all’evento della generazione Z più grande del Paese in programma sabato 12 ottobre al Teatro del Maggio di Firenze.

Tra gli ultimi nomi ci sono Baby K, unica artista italiana, insieme a Giusy Ferreri, ad avere conquistato un disco di diamante per il brano Roma-Bangkok (il video musicale è stato il primo nella storia della musica italiana ad avere raggiunto cento milioni di visualizzazioni su YouTube), e Clara, vincitrice di Sanremo Giovani 2023 e attrice di “Mare fuori”. Andranno ad arricchire la scaletta di cui fanno già parte fra gli altri i Meduza, Diego ‘Zoro’ Bianchi, e Martina Strazzer, Umberto Galimberti, Fabio Caressa, ma l’elenco continuerà ad allungarsi.

Ngf 2024 è organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì, finanziato dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Viene realizzato in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Toscana – FPG 2022 – Intesa 77/2022.

Tra i partner istituzionali (elenco in progress): l’Agenzia regionale Toscana per l’impiego (ARTI), Banca d’Italia, il Pullman azzurro della Polizia di stato, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Slow Life Slow Games/Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2024: giovanisi.it/nextgenerationfest

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) - ngf@giovanisi.it

