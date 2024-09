Nuovo stadio, laboratorio di confronto all'Avis di Serravalle

Anche questa settimana il percorso StadioInsieme 2024, dedicato alla proposta di project presentata dall'Empoli Fc per la riqualificazione del 'Carlo Castellani Computer Gross Arena' di Empoli, propone il secondo laboratorio di ascolto e confronto all’Avis aperto a tutte e tutti. Appuntamento giovedì 26 settembre 2024, dalle 18 alle 23, via Guido Rossa, 1. Non è necessaria l'iscrizione e l'ingresso è libero e gratuito.

In questa fascia oraria, senza dover necessariamente trattenersi per tutto il tempo di apertura, gli interessati, accolti da tecnici e facilitatori, potranno semplicemente affacciarsi all'orario per loro più comodo per contribuire alla definizione condivisa del loro quartiere "ideale" alla luce della riqualificazione dello stadio 'Castellani'. Ai partecipanti verrà offerto un piccolo aperitivo.

"Siamo circa a metà del percorso partecipativo sulla proposta dello stadio avanzata dall'Empoli Fc – afferma il sindaco Alessio Mantellassi -. Le proposte raccolte finora sono tante e ci fa piacere che la popolazione abbia dato una risposta positiva e propositiva a queste occasioni di incontro. Invito ancora chi non l'abbia fatto a partecipare e dire la sua, perché ogni opinione conta".

Come nel primo laboratorio, all’Avis è andato in scena un vero e proprio circuito di progettazione partecipata che sarà lo stesso anche il prossimo giovedì: sono state create delle postazioni a fruizione libera o facilitata con manifesti e foto aeree e sarà possibile “giocare” con adesivi, fili, post-it e soprattutto con le carte messe a disposizione o con carte create sul momento, per esprimere esigenze e proposte sulla vivibilità del quartiere di Serravalle in occasione dell’eventuale progetto di riqualificazione dello stadio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa