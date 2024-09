Open day per conoscere il doposcuola del Centro di aggregazione giovanile

Due open day per conoscere le attività di doposcuola del Centro di Aggregazione Giovanile. Nelle due date si potrà conoscere il servizio svolto dagli operatori e dalle operatrici della cooperativa Il Piccolo Principe.

Lunedì 30 settembre la presentazione del servizio è fissata nei locali del CAG a Sovigliana dalle 17.00 alle 19.00 all’interno della scuola media di Via Caduti sul Lavoro con ingresso dal lato dell’Hotel Da Vinci.

Mercoledì 2 ottobre, il servizio verrà invece presentato nella biblioteca comunale di Via Fucini 13 a Vinci, dalle 15.00 alle 17.00.

In entrambi i casi verrà illustrata l’attività prevista per l’anno scolastico 2024/2025 e saranno aperte le iscrizioni al doposcuola per l’anno scolastico in corso.

Così Lorenzo Micheli, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili: "Vinci ripropone il servizio del doposcuola ai ragazzi, uno spazio didattico che vuol essere anche di crescita, di opportunità educativa e di relazioni fra i più giovani".

Il servizio di doposcuola è un valido supporto per svolgere i compiti scolastici ed è rivolto agli studenti delle scuole medie e del biennio della scuola superiore.

Il servizio è organizzato dal mese di ottobre 2024 al 31 maggio 2025, ed è articolato come segue:

-a Sovigliana, nei locali della scuola media di Via Caduti del lavoro, (ingresso lato Hotel Da Vinci): tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00;

-a Vinci, nei locali della biblioteca civica di Via R. Fucini 13: il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Costi

Abbonamento per 4 entrate (validità mensile) 32, euro;

Abbonamento per 8 entrate (validità mensile) 60 euro;

Abbonamento per 12 entrate (validità mensile) 84 euro

Esonero per ISEE inferiore a 10.000,00 euro.

Per informazioni è possibile telefonare al 3286564421.

Fonte: Ufficio Stampa