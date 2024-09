Pontedera piange Mauro Pistolesi, sindaco Franconi: "Riferimento per associazionismo e politica locale"

È scomparso ieri all'età di 92 anni Mauro Pistolesi, figura storica della politica e del mondo del volontariato locale. Nato a La Rotta, consigliere comunale e assessore negli anni 60 e 70 con i sindaci Maccheroni e Monni, Pistolesi è stato, fra le altre cose, artefice della nascita dell'Auser Pontedera, organizzazione di volontariato attiva su più fronti, in particolare per rispondere ai bisogni della popolazione più anziana.

"Esprimo il cordoglio a nome personale, dell'Amministrazione Comunale e della città - ha detto il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - Mauro Pistolesi è stato attivissimo su più fronti, una vera e propria colonna del mondo dell'associazionismo, una figura di riferimento per la politica locale. Ma Mauro - continua Franconi - era soprattutto una persona attenta ai bisogni del prossimo, squisita e sempre disponibile. Mi piace ricordare l'impegno, assieme alla moglie Iria, per la nascita della Sartoria della Solidarietà, un esempio di altruismo che ha fatto scuola a livello nazionale".

Giovedì 26 Settembre alle ore 15 presso la sede dell’Auser, in via Morandi a Fornacette, si terrà la commemorazione e l’ultimo saluto a Mauro. Alla cerimonia prenderà parte, in maniera ufficiale, anche il Comune di Pontedera.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa