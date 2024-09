Soci di Banca Alta Toscana in visita al Museo Leonardiano di Vinci

Duecento soci di Banca Alta Toscana hanno visitato ieri il Museo Leonardiano di Vinci, approfittando di una visita guidata organizzata all’interno del programma di iniziative promosse per celebrare i 120 anni della fondazione dell’istituto di credito cooperativo.

I partecipanti sono stati guidati attraverso la più antica collezione di modelli leonardiani, interamente dedicata all’opera di Leonardo scienziato e ingegnere.

“Siamo molto contenti di questo evento a Vinci - commenta il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci - al quale avremmo voluto potesse partecipare un numero maggiore di soci ma ciò non è stato possibile per motivi di capienza. Il museo Leonardiano è un’eccellenza della Toscana ed è stato bello visitarlo e incontrare i soci della comunità di Vinci ed Empoli dove siamo presenti con un’importante agenzia. Abbiamo condiviso con tutti i soci presenti un bel momento conviviale al termine della visita del museo. L'evento ha riscosso una grande adesione e non escludiamo in futuro di riproporre una seconda edizione”.

“Sabato 12 ottobre - annuncia il direttore generale Tiziano Caporali - nel giorno esatto della fondazione della banca, si terrà l’evento più importante del programma per i 120 anni di Banca Alta Toscana con la rievocazione storica e un convegno al quale parteciperanno i vertici del credito cooperativo italiano e le istituzioni locali. Sarà un momento importante per riflettere sulla mission delle banche di credito cooperativo e guardare alle sfide del futuro con la prospettiva di oltre un secolo di presenza sul territorio e vicinanza alle persone e alle imprese”.

Fonte: Ufficio stampa