Due mesi di spettacoli in vista, si alza il sipario sul Teatro di Quarconia

Torna l'autunno e con esso il Teatro di Quarconia, la tradizionale rassegna di teatro amatoriale che richiama compagnie da tutta la Toscana.

Ogni sabato, dal 5 ottobre fino a tutto novembre, il teatro della Misericordia di Vinci vedrà sul palco otto compagnie amatoriali toscane succedersi, sei delle quali saranno inserite nel concorso per aggiudicarsi i premi della dodicesima edizione.

Anche l'edizione del 2024 verrà strutturata come le passate: una giuria tecnica ne valuterà diverse abilità recitative, oltre a tenere in considerazione i voti assegnati dal pubblico in sala, che munito di schede sarà in grado di dare dei giudizi sullo spettacolo.

Quindi la premiazione delle categorie, domenica 1 dicembre 2024: miglior rappresentazione; migliore regia; migliore quadro scenico; migliori attore e attrice protagonisti; migliori attore e attrice non protagonisti; miglior caratterista maschile e femminile.

“La rassegna di Quarconia è una tradizione importante per il nostro Comune. Il teatro diventa protagonista della stagione autunnale degli eventi regalando momenti di intrattenimento, di riflessione e di crescita culturale della nostra comunità – ha commentato Daniele Vanni, sindaco di Vinci con delega alle politiche culturali. Ringrazio la Casa del Popolo di Vinci, e la Misericordia di Vinci per l'organizzazione sempre impeccabile e capace di regalare grandi emozioni”.

Si comincia sabato 5 ottobre con la prima rappresentazione della compagnia locale de I Soliti Ignoti, per chiudere con un'altra compagnia locale - l'Unicorno - sabato 23 novembre (queste due rappresentazioni sono fuori concorso. Nel mezzo, ogni sabato alle 21, sei pièce da altrettante compagnie toscane (da Sesto Fiorentino, Pistoia, Pontassieve, Carrara, Firenze e Viareggio).

La dodicesima edizione del "Concorso di teatro amatoriale di Quarconia" è organizzata dall'Associazione Civile della Casa del Popolo di Vinci, in collaborazione con la Pro Loco di Vinci, la Misericordia di Vinci e la Fondazione CR Firenze e gode del patrocinio del Comune di Vinci.

Tutti gli spettacoli sono previsti per le 21.00 al Teatro della Misericordia in Via Pierino da Vinci 39, a Vinci.

L'ingresso prevede un biglietto di 10 euro (ridotto a 5 auro per i minori di 12 anni), ma è possibile abbonarsi a tutta la rassegna con 60 euro.

La prevendita e la prenotazione dei posti è possibile dal lunedì al sabato mattina precedenti allo spettacolo ed è disponibile al Bazar Cinelli, in Via Giovanni XXIII a Vinci.

È consigliata la prenotazione: 3519142705; casadelpopolovinci@gmail.com.

Il programma completo (tutti gli spettacoli alle 21.00)

Sabato 5 Ottobre

Consueto spettacolo fuori concorso della compagnia locale I Soliti Ignoti... Da Vinci”, che portano in scena una prima davvero scoppiettante: “La Colpa la morì fanciulla”, di Adelaide Faccenda. Un gruppo vinciano storico e coeso che con il vernacolo fiorentino saprà far ridere e coinvolgere tutto il pubblico.

Sabato 12 ottobre

Con la compagnia di Sesto Fiorentino “Spazio Metropolis”. La compagnia, gradito ritorno dopo tanti anni sulle scene di Quarconia, porterà sulle scene lo spettacolo “Gilda, come away with me”, per il testo e la regia di Tommaso Parenti. Uno spettacolo bello e divertente, che tratta con tatto e leggerezza un tema importante come quello del diverso e del disagio mentale.

Sabato 19 ottobre

La compagnia Penta Teatro di Pistoia, al suo debutto a Vinci, porterà sulla scena uno spettacolo di Teatro Civile: “Denuncio tutti. Lea Garofalo” per il testo e la regia di Giovanni Gentile. Qualcosa di mai visto nel concorso di Quarconia che saprà far riflettere e anche commuovere.

Sabato 26 ottobre

È la volta di un classico del teatro di oltreoceano: “A piedi nudi nel parco” di Neil Simon, portato sulla scena da Gli Stranislaschi di Pontassieve. Anche per loro prima volta a Quarconia, guidati dalla regia di Lorella Ballini.

Sabato 2 novembre

Da Carrara un gruppo di giovani attori della Compagnia Teatrale a Ufo porta sulle scene un dissacrante testo contemporaneo: “Banda (dis)armata” di Adriano Bennichelli per la regia di Mattia Salini. Uno spettacolo brillante che parla di disabilità fisica sapendo far ridere e commuovere allo stesso tempo.

Sabato 9 novembre

Da Firenze "Le Meduse", lo spettacolo di Futura Teatro, di Luca Palli, autore contemporaneo, per la regia di Alessio Coluccia. Seconda Guerra mondiale, Francia: la guerra vista dagli occhi delle donne, in uno spettacolo delicatamente drammatico assolutamente da non perdere.

Sabato 16 Novembre

Ultimo spettacolo in concorso: “Piume - Alla ricerca del passaggio per l’infinito”, di Francesco Freyrie per la regia di Paolo Bonanni, della Compagnia del Molo/Itinerarte di Viareggio. Una commedia divertente che saprà portare in un mondo onirico e fantastico strappando più di una risata.

Sabato 23 Novembre

Il secondo degli spettacoli fuori concorso con la compagnia locale teatrale Unicorno, che porterà in scena una prima assoluta della nuova divertente commedia scritta e diretta da Matteo Dall’Olmo, “Il Monolocale”.

La premiazione del concorso è prevista per domenica 1 dicembre alle 17.00 e vede protagonisti il centro Diurno “Raggio Delta” e gli attori della Compagnia “Delle Armi e degli Amori Teatro”, guidati da Marilena Manfredi nello spettacolo “Il Vitalizio”. Al termine la premiazione delle categorie teatrali che partecipano alla 12ª edizione del Teatro di Quarconia.

Fonte: Ufficio Stampa