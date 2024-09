Tutto sulle WTA Finals 2024 e le avversarie di Paolini

Le WTA Finals rappresentano uno degli eventi più significativi nel mondo del tennis femminile, ed è dunque normale che vengano sempre precedute da una trepidante attesa. Le finali 2024, che verranno giocate dal 2 novembre al 9 novembre, vedranno protagonista anche l'italiana Jasmine Paolini. La campionessa tricolore non partirà fra le favorite, ma sicuramente potrà dare del filo da torcere a tutte. Chi saranno le sue avversarie principali, e quali novità propone l'edizione di Riad delle WTA Finals 2024?

La carriera di Jasmine Paolini

Jasmine Paolini è una tennista eccezionale, che ha già dimostrato al mondo tutto il suo valore, ed è ancora nel pieno della sua carriera. Una carriera già costellata di successi e di soddisfazioni, che l'ha resa protagonista non solo in campo, ma anche nei pronostici delle scommesse sportive online e nelle quote relative al tennis femminile. Il suo primo trionfo in un torneo WTA è arrivato nel 2021, grazie alla vittoria nel 250 di Portorose contro Alison Riske. Poco dopo sono arrivate le vittorie nel WTA 500 in doppio con Sara Errani e nel Duty Free Tennis Championships.

Bisogna anche citare le finali perse dalla Paolini, che hanno comunque contribuito alla sua fama internazionale. La forte tennista è infatti arrivata all'ultimo atto sia al Roland Garros 2024, sia a Wimbledon (prima italiana a riuscirci nella storia). Infine, ecco il capitolo più recente dei successi della Paolini: l'oro olimpico arrivato nel doppio con Sara Errani. E adesso tocca alle WTA Finals, che avranno un montepremi pari addirittura a 15 milioni di dollari.

Paolini e le avversarie alle WTA Finals 2024

Per prima cosa, è bene specificare come funzionano le WTA Finals. Nello specifico, alle finali WTA 2024 parteciperanno le otto migliori tenniste dell'anno: 7 slot verranno occupati dalle giocatrici posizionate meglio in classifica, mentre l'ottavo e ultimo posto verrà assegnato ad una vincitrice del Grande Slam, a patto che rientri entro le prime 20 classificate. Attualmente Jasmine Paolini occupa la 5 posizione nel ranking mondiale WTA, con un ottimo distacco dal 7 posto.

Ma chi saranno le principali avversarie di Jasmine Paolini? Non potremmo non menzionare la tennista polacca Iga Natalia Świątek, vincitrice delle WTA Finals 2023 contro l'americana Jessica Pegula e prima nel ranking mondiale. Altri nomi "caldi" sono Aryna Sabalenka e Barbora Krejcikova, vincitrici dei tre Grande Slam 2024 (insieme alla Świątek) ed entrambe nei primi 8 posti della classifica mondiale. Non è a rischio la partecipazione della Pegula, che si trova al 6 posto, immediatamente dopo la Paolini. Infine, ecco Coco Gauff, Elena Rybakina e Qinwen Zheng.

WTA Finals 2024: tutte le novità

L'edizione 2024 vede l'introduzione di alcune novità. Nello specifico, i punti delle tenniste vengono calcolati basandosi sui 18 risultati migliori all'interno del ranking WTA, a partire dalla 43esima settimana. Inoltre, per poter conquistare il diritto d'accesso alle WTA Finals che si giocheranno a Riad, sarà necessario aver partecipato almeno ad 8 tornei rientranti nelle categorie WTA 1000 e WTA 500. Anche il doppio conterà su un nuovo regolamento relativo al calcolo dei punteggi.