Tennis Olimpiadi, Jasmine Paolini oro a Parigi 2024

Jasmine Paolini e Sara Errani nella Storia del tennis italiano e olimpico. Le due azzurre hanno trionfato ai Giochi di Parigi 2024 nel doppio, sconfiggendo le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider 2-6, 6-1, 10-7.

Per la tennista toscana, nata a Castelnuovo di Garfagnana e cresciuta a Bagni di Lucca, è il coronamento di un 2024 fantastico; a febbraio aveva vinto il WTA 1000 di Dubai, per poi arrivare a un passo dalla consacrazione mondiale: l'atleta azzurra 28enne aveva perso in finale negli slam di Wimbledon e Roland Garros.

Si tratta del primo oro del tennis italiano alle Olimpiadi.