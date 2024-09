Furto in ditta orafa di Arezzo, portano via 300mila euro in oro

Un altro furto è avvenuto in una ditta orafa di Arezzo, la Oro Linea Due Italy, con un bottino di circa 300.000 euro in oro lavorato e non lavorato. Il furto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, e i ladri sono riusciti a disattivare i sistemi di videosorveglianza e sicurezza, entrando nell'edificio attraverso una finestra. Hanno aperto due delle tre casseforti presenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Giordana Giordini, presidente provinciale degli orafi di Confindustria, ha sottolineato la necessità di migliorare la collaborazione tra vigilanza privata e forze dell'ordine per prevenire furti simili.