Galli (Lega): "Ancora aggressioni ad autisti di autobus. Adottare provvedimenti"

"Purtroppo, i sindacati segnalano altre aggressioni, a Firenze, ai danni di autisti degli autobus - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - I lavoratori sono, dunque, giustamente stufi di questa situazione e non sono più sufficienti le classiche parole di vicinanza quando avvengono fatti di questo tipo-prosegue il Consigliere.”

“La misura è veramente colma ed è doveroso che Autolinee Toscane adotti, velocemente, tutte le più idonee contromisure per frenare questa ondata di violenza. Chi svolge un servizio pubblico deve essere, infatti, pienamente tutelato. A tal proposito, proprio su questa importante e delicata tematica, come Gruppo Lega abbiamo presentato una mirata interrogazione alla Giunta in cui poniamo tutta una serie di quesiti, a partire dal conoscere l'avanzamento del progetto Toscana Sicura”- conclude Giovanni Galli.”