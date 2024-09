Rsa Vinci, commento di Vanni scatena il cdx: "Parole non opportune"

Un commento su Facebook scatena la risposta del centrodestra. Succede a Vinci, dove i consiglieri Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Manuela Musetti, Egidio Varrecchia hanno deciso di rispondere a una frase del sindaco Daniele Vanni pubblicata sul social network. A proposito di alcune lamentele sulla Rsa vinciana, Vanni ha scritto: "Complimenti per l'odio che mettete per ogni cosa che fa questa amministrazione. Costituirete anche un comitato contro la Marcia per la pace?". Di seguito le parole del cdx.

Caro Vanni, ricordati che sei sindaco, un po' di autorevolezza non guasterebbe! Abbiamo letto il tuo commento nel quale " sbotti" ritenendo che si stia seminando odio nei riguardi della tua amministrazione. Consentici di farti notare che che non è opportuno. Parliamoci chiaro un privato cittadino dice tutto quello che vuole. Un sindaco deve avere una levatura istituzionale diversa perché rappresenta tutti .

Basta con questa impostazione culturale del PD per la quale è odio ed intolleranza qualunque dissenso riguardo le sue posizioni. I comitati che sono venuti in consiglio, hanno esposto delle posizioni politiche equilibrate di dissenso verso il progetto di una RSA che viene costruita devastando una collina.

Un'opera dannosa nel suo complesso. Anche noi abbiamo mostrato il nostro dissenso e siamo stati accusati di populismo. Pur riconoscendo la necessità di costruire strutture per la ricezione di anziani, non riteniamo che questo progetto sia nel migliore interesse della collettività. Ma non te lo diciamo con odio, né con disprezzo né con rabbia. Nessuno ti sta offendendo.

E tu come sindaco hai il sacrosanto dovere non soltanto di andare a tagliare nastri ed a fare passerelle con la fascia, ma anche e soprattutto di rappresentare i valori della nostra costituzione, quindi il diritto di quelle persone ad essere rispettate per il loro dissenso. Il diritto di tutti noi consiglieri di opposizione ad essere rispettati per il nostro dissenso.

Qui non si odia nessuno. Ma soltanto non siamo insensibili alla grande contrarietà che si sta palesando in tutto il territorio comunale verso questo progetto. Mantieni la statura istituzionale del ruolo. Il tuo predecessore, dal quale potresti prendere esempio, aveva un portamento istituzionale ben diverso. Lui era molto sobrio. Se come dici scegli di amministrare ricordati che non si amministra con le foto sui social. Ma hai frequentato troppo poco Torchia per imparare dal suo esempio.