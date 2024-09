Nuovo sportello di servizi per l'impiego a Montespertoli

Nasce a Montespertoli (Fi), nel cuore dell’Empolese Valdelsa per facilitare l’accesso alle politiche attive da parte di cittadine, cittadini e imprese. Questa mattina è stato inaugurato dall’assessora al lavoro e alla formazione profesisonale Alessandra Nardini e dal sindaco Alessio Mugnaini. Il nuovo servizio territoriale dell’Agenzia regionale Toscana per l’impiego ha sede all’interno del Ciaf di Montespertoli in via Sonnino 13, e sarà in funzione il 2° e il 4° venerdì del mese dalle 9 alle 13, a partire da domani 27 settembre.

Il nuovo sportello renderà più capillare la rete dei servizi per l’impiego in quest’area della Toscana centrale, andando ad affiancare i due Centri per l’Impiego di Empoli (a cui lo sportello afferisce) e Castelfiorentino e il Servizio Territoriale di Fucecchio che copre Cerreto Guidi e Fucecchio.

Anche il nuovo punto di accesso di Montespertoli rientra nell’ambito della strategia di rafforzamento della rete dei servizi pubblici per l'impiego realizzata anche grazie a Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro finanziato dal Pnrr.

In occasione dell’apertura dello sportello ha fatto giungere il proprio plauso il presidente Eugenio Giani: “Il nostro piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego prosegue con determinazione. Il lavoro è al centro dell’azione del governo regionale, è un tema particolarmente delicato soprattutto in questa complessa fase economica”.

“L'obiettivo di Regione Toscana è quello di rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese”, ha affermato l’assessora Nardini. “Un impegno che riteniamo particolarmente importante alla luce della delicata fase socio-economica che stiamo vivendo”, ha sottolineato, aggiungendo: “una fase, però, anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso appunto al già menzionato programma di riforma delle politiche attive del lavoro Gol, finanziato con il Pnrr, al Nuovo Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il mismatch, il disallineamento tra domanda e offerta, affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, mi riferisco soprattutto alle transizioni ecologica e digitale, salvaguardare l'occupazione e promuovere la creazione di nuovi posti lavoro. Ringrazio il sindaco e l'Amministrazione comunale per aver favorito l'apertura di questo sportello decentrato”.

“Aprire un nuovo servizio sul territorio è sempre una grande soddisfazione per tutta la nostra comunità – ha commentato il sindaco Alessio Mugnaini. Inauguriamo lo sportello del centro per l'impiego, un servizio che va a completare l'offerta già presente presso il Ciaf, il nostro centro infanzia adolescenza e famiglia. Questo nuovo servizio gratuito nasce con un obiettivo chiaro: facilitare l'incontro tra chi cerca lavoro e chi offre lavoro. L'obiettivo è creare un ponte solido tra le esigenze delle nostre imprese e le aspirazioni dei nostri cittadini, favorendo così lo sviluppo economico del nostro territorio. Con i servizi offerti da questo sportello, come l'orientamento al lavoro, la formazione professionale e il supporto nella ricerca attiva di un'occupazione, potremo ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Grazie alla collaborazione con Regione e Agenzia regionale toscana per l'impiego riaffermiamo il principio che investire nelle persone e nelle loro competenze sia la chiave per costruire un futuro migliore per la nostra comunità".

Lo sportello offrirà servizi per cittadine, cittadini e imprese: accoglienza e informazione sui servizi del Cpi, iscrizioni allo stato di disoccupazione e al collocamento mirato ex lege 68/99, percorsi di orientamento individualizzato, incrocio domanda-offerta di lavoro. Faciliterà la collaborazione con l’Amministrazione ospitante su determinati progetti e target di utenti, dai giovani NEET, alle donne vittime di violenza, a utenti con necessità di presa in carico integrata con i servizi sociali territoriali.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa