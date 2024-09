Tenta di vendere un'auto con documenti falsi: in manette 68enne a Pisa

I carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati a reprimere i reati contro il patrimonio, hanno arrestato un uomo per possesso e fabbricazione di documenti falsi; inoltre lo hanno denunciato in stato di libertà, in concorso con altre due persone, per truffa aggravata e ricettazione.

Nello specifico, i militari della Sezione Operativa, nella giornata di ieri, a conclusione di una breve attività d’indagine, hanno fermato un 68enne, unitamente ad altri due complici, peraltro tutti già noti alle forze dell’ordine, che, utilizzando un documento d’identità contraffatto, stavano tentando di vendere ad una persona residente nella Valdera, un’autovettura già presa a noleggio da altro soggetto con regolare contratto. Un’ulteriore perquisizione personale e domiciliare effettuata nei confronti dei tre truffatori ha permesso di recuperare da parte dei carabinieri un altro documento contraffatto e due oggetto di furto ai danni di terze persone.

Per il 68enne è scattato l’arresto nella flagranza di reato con successiva liberazione per il possesso e la fabbricazione dei documenti falsi e la contestuale denuncia in stato di libertà per medesimo in concorso con le altre due persone, per truffa aggravata e ricettazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria pisana. Successivamente il veicolo oggetto di truffa e i documenti rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, le eventuali responsabilità della persona arrestata e di quelle denunciate dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.