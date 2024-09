Ztl San Miniato, da ottobre scatta l'orario invernale

Dal 1 ottobre la ZTL in centro storico a San Miniato sarà attiva il venerdì e sabato dalle 21.00 alle 5.00 e i festivi dalle 16.00 alle 5.00. Entra in vigore l’orario invernale, che si concluderà il 30 aprile, e che non prevede limitazioni serali nei giorni lavorativi. Si conclude, quindi ufficialmente la lunga stagione estiva che prevedeva limitazioni serali durante tutta la settimana e pedonalizzazioni il martedì e venerdì.

“Anche nell'orario invernale si confermano i varchi attivi dalle 21, com'è stato nei mesi estivi, mentre si aggiunge ai giorni di attivazione della ZTL anche il venerdì, giorno di grande afflusso in centro storico – spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessora alla Polizia Municipale Azzurra Bonaccorsi -. Il posticipo dell'orario di accensione alle 21 non ha creato particolari disagi nel periodo estivo, era una richiesta concordata con le attività commerciali, che è andata a migliorare l'accessibilità per le attività di vicinato e non ha creato disagi per i residenti".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa