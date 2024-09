Aggredisce moglie e figlio, arrestato a Prato per maltrattamenti in famiglia

Nella sera del 15 settembre scorso i carabinieri di Prato hanno arrestato un 40enne per maltrattamenti in famiglia. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso l'abitazione, dopo la richiesta di aiuto al 112 della moglie che, esasperata, ha denunciato l'ennesimo comportamento violento da parte dell'uomo, di origine albanese.

Nella circostanza sia la donna che suo figlio, minorenne, erano stati aggrediti. Secondo quanto riferito il marito, dipendente dall'alcol, dopo essere rientrato a casa aveva inveito per futili motivi verso entrambi, aggredendoli con schiaffi e pugni. Anche in presenza dei militari l'uomo continuava a minacciare di morte la moglie se avesse sporto denuncia.

Secondo quanto ricostruito le violenze si ripeterebbero da diversi anni, anche in presenza della loro figlia sempre minorenne, con vari interventi delle forze di polizia ma mai denunciate formalmente in precedenza. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Prato, a disposizione della Procura della Repubblica di Prato che coordina le indagini. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere.