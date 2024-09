"Auto ad alta velocità davanti alla chiesa di San Giuseppe", la segnalazione da Pontedera

"Ogni sera, puntualmente, si registrano episodi di automobilisti che passano ad alta velocità, ben oltre il limite consentito, eseguendo derapate pericolose intorno alla rotatoria". Così in una segnalazione un residente del quartiere Fuori del Ponte di Pontedera, riferendosi in particolare alla rotatoria davanti alla chiesa di San Giuseppe che collega viale Italia, via Pacinotti, via Indipendenza e via Colombo. Una problematica, spiega, "che si verifica da molti anni" e che "non solo disturba il sonno di noi residenti, ma mette a rischio la sicurezza di chi si trova a transitare in quella zona. Questi episodi si verificano spesso a tarda notte, ma talvolta accadono anche in altri orari - continua la segnalazione - come il pomeriggio: ciò rende la situazione ancora più pericolosa, soprattutto per chi si trova a piedi nelle vicinanze della rotatoria, vista la presenza anche di numerose attività commerciali, della chiesa e dell'oratorio parrocchiale".

La segnalazione, inviata per "portare all'attenzione dell'amministrazione comunale di Pontedera" il fatto, prosegue con le richieste di intervento per "risolvere definitivamente questa situazione. Tra le possibili soluzioni propongo: l’installazione di dispositivi di rallentamento, come dossi e dissuasori di velocità; l’incremento della segnaletica orizzontale e verticale per rendere più visibile la rotatoria e imporre limiti di velocità più chiari; il monitoraggio tramite videosorveglianza, in collaborazione con la polizia locale, per dissuadere comportamenti pericolosi e intervenire tempestivamente in caso di violazioni.

Queste misure - conclude il residente - potrebbero contribuire a ripristinare la sicurezza e la tranquillità della zona".