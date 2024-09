Furto in appartamento, tre giovani in manette a Firenze

Furto in appartamento, tre giovani sono finiti in manette a Firenze. Si tratta di due donne di 20 e 22 anni e un uomo di 20 anni, tutti originari dell'Est Europa.

Sono stati arrestati dalla polizia nel pomeriggio di giovedì 26 settembre. Poco dopo le 17.30 tre agenti in borghese hanno visto due coppie sospette uscire da una palazzina in via Don Minzoni. Appena le coppie si sono rese conto che di lì a poco sarebbero state circondate e fermate per un controllo, si sono immediatamente date alla fuga.

Una pattuglia della polizia municipale di Firenze che si trovava in quella zona si è subito adoperata per dare manforte agli agenti. I fuggitivi hanno preso diverse direzioni, non rendendo facile il lavoro dei tutori dell’ordine; tre di loro, tuttavia, sono stati raggiunti e fermati (la 22enne avrebbe anche tentato nella circostanza di liberarsi di un borsello pieno di attrezzi atti allo scasso), mentre una quarta persona al momento sarebbe riuscita a far perdere le proprie tracce, ma non prima che un poliziotto fosse riuscito ad afferrargli un giubbino con alcuni preziosi nelle tasche e una lastra di plastica notoriamente utilizzata anche per aprire le porte delle abitazioni chiuse senza mandate.

Era stato infatti svaligiato un appartamento dello stabile da dove erano usciti. Addosso alle due giovani è stato infatti trovato un vero e proprio tesoretto in monili in oro che gli investigatori non escludono possa essere il bottino anche di più colpi e per il quale sono in corso ulteriori accertamenti.