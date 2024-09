Mazzetti: "Regione Toscana avrebbe dovuto spendere soldi per capire effetti contaminazione keu"

"La Regione ha avuto un'idea magnetica: commissionare uno studio sul 5G. Avrei speso più volentieri quei soldi, pubblici, coinvolgendo anche gli enti regionali come Ars, per capire come andare avanti sulle bonifiche del keu nei moltissimi siti contaminati in Toscana, magari con metodi più incisivi e veloci, e quali effetti ci sono o ci sono stati sulla salute e l'ambiente".

Lo afferma, in una nota, l'On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, che prosegue: "Non entro nel merito dei processi giudiziari, che devono fare il loro corso; sono e resto garantista sempre e non a targhe alterne".

"Tuttavia, mentre attendiamo la giustizia, si deve andare avanti con la messa in sicurezza delle aree e con le bonifiche". Secondo Mazzetti, dovrebbe essere "una priorità per il PD regionale, in una regione tanto brava a parlare contro l'inquinamento".

"Visto che c'è in gioco la salute di tutti – rimarca l'esponente forzista – propongo la creazione di una task force sul keu, con un metodo di lavoro, compiti precisi e competenze tecniche; si possono perfino trovare nuove risorse, anche dai privati con formule virtuose - sono tante le aziende con a cuore l'ambiente -, purché la Regione faccia un passo avanti".

Fonte: Ufficio Stampa