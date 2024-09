Migliori Bar d'Italia, Gambero Rosso in Toscana ne sceglie 76: nella guida nazionale 4 eccellenze

Ben 76 insegne dalla Toscana tra i migliori Bar d'Italia. Lo dice il Gambero Rosso, autentica istituzione nella ristorazione. 4 sono le eccellenze della nostra regione, in cima alla classifica a punteggio pieno; 7 invece sono le nuove entrate rispetto all'ultima edizione. La Toscana, insomma, si difende bene.

È stata presentata la 25° edizione della Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con illycaffè. “La guida che dà i voti al locale più amato dagli italiani”, come recita lo storico claim che la accompagna ormai da diversi anni.

Come detto, delle 76 insegne toscane, 4 raggiungono l'eccellenza: seguendo i voti della guida, sono quelle che ottengono sia tre chicchi sia tre tazzine - le Tre Tazzine premiano il locale, i Tre Chicchi il caffè. Sono tutte in provincia di Firenze, tre in città e una nella Piana Fiorentina.

Una delle fiorentina è Gilli, che viene descritta "la gloria cittadina dal 1733, che porta con classe i suoi quasi duecento anni. Bellissimo nelle sue atmosfere d'epoca, oggi come ieri, grazie alla competente gestione della famiglia Valenza, rimane un riferimento inossidabile per i fiorentini e turisti da ogni parte del mondo".

Ancora in alto, ancora Firenze. Stavolta tocca a Paszkowski, "fondata nel 1903 dalla società Carlo Paszkowski & C., pionieri dell'industria della birra in Italia, nel tempo, l'insegna si è affermata come un punto di riferimento culturale, evolvendosi da birreria e caffè concerto in caffè letterario. Oggi in mano alla famiglia Valenza, conserva nelle atmosfere tutto il fascino del passato, e gode di un'offerta di alto livello e un servizio impeccabile".

Rimanendo in città, tra le eccellenze ecco Ditta Artigianale. Viene descritta così: "Fresco di una nuova apertura - la sesta in dieci anni - al piano terra del Mercato Centrale di San Lorenzo, è diventato un indiscusso punto di riferimento per la caffetteria - classica e specialty - con oltre 130 dipendenti formati e professionali a fare da valore aggiunto. Ad accomunare i sei indirizzi è lo stile metropolitano e la profonda conoscenza del tema".

Infine ci si sposta a Campi Bisenzio per Tuttobene, "che si aggiudica le ambitissime 2 stelle per aver conseguito il pieno punteggio per il 20° anno consecutivo e che, con una solida meritata fama conquistata negli anni, è un affermato punto di riferimento capace di convogliare persone in cerca di un ambiente ricercato e di un'offerta di alto livello su tutta la linea".

Questo l'elenco completo dei bar presenti, lo proponiamo seguendo l'ordine alfabetico della località in cui hanno sede, l'asterisco indica la nuova entrata.

Albinia (Grosseto) - Paolo Rufo Pasticceria Millevoglie, 2tazzine e 1chicco

Arezzo - Menchetti dal 1948, 3t 2c

Arezzo - Fratelli Pierozzi, 2t 1c

Calenzano - Barsport, 2t 1c

Camucia (Cortona) - Vannelli, 2c 3t

Campi Bisenzio - Tuttobene, 3 chicchi e 3 tazzine

Carrara - Le delizie di Alessia, 2t 2c

Cecina - Dàn Kafe, 2t 3c

Cintolese (Monsummano Terme) - Slitti, 2t 3c

Firenze - Gilli, 3 chicchi e 3 tazzine

Firenze - Ditta Artigianale, 3 chicchi e 3 tazzine

Firenze - Paszkowski, 3 chicchi e 3 tazzine

Firenze - Caffè Aiem, 2t 1 c

Firenze - Gelateria Pasticceria Badiani, 2t 2c

Firenze - BEN Caffè, 2t 3c

Firenze - Bottega di Pasticceria, 3t 2c

Firenze - La cantinetta dei Verrazzano, 2t 2c

Firenze - Cibreo Caffè, 2t 2c

Firenze - Coffee Mantra, 1t 3c

Firenze - Caffetteria Emmeti, 1t 2c

Firenze - Fluid, 1t 3c

Firenze - Giacosa 1815, 2t 2c*

Firenze - Pasticceria Giorgio, 2t 2c

Firenze - Caffè Imperiale, 2t 2c

Firenze - Caffè Lietta, 2t 2c

Firenze - Lorenzo, 2t 2c

Firenze - Manly The Office, 1t 3c*

Firenze - Pasticceria Marisa, 2t 2c

Firenze - Malaleuca, 2t 3c

Firenze - La Ménagère 1896, 3t 2c

Firenze - Caffetteria Piansa, 2t 3c

Firenze - Rimani, 2t 2c

Firenze - Rivoire, 2t 2c

Firenze - Serafini 2t 2c

Firenze - SimBIOsi Organic Café e Lovely Bistrot, 2t 2c*

Firenze - Slitti Experience, 3t 2c

Firenze - Le Vespe Café, 2t 2c*

Firenze - Vivoli, 2t 2c

Forte dei Marmi - Il Giardino, 2t 1c

Forte dei Marmi - Caffè Principe, 2t 2c

La Colonna (Monteriggioni) - Bar dell'Orso, 2t 2c

Lido di Camaiore (Camaiore) - Cattan, 2t 2c*

Livorno - Chalet della Rotonda, 1t 2c

Livorno - Cristiani, 2t 2c

Lucca - Pane & Marmellata, 2t 2c

Lucca - Caffè Santa Zita, 2t 2c

Lucca - Taddeucci, 2t 1 c

Lucca - Tambellini dal 1870, 2t 2c

Marina di Massa (Massa) - Pandolce Caffè Croissant, 1t 2c

Massa - Pasticceria Aldo, 2t 2c

Massa - La Casina, 3t 2c

Monte San Savino - Arte dolce di Stefano Lorenzoni, 3t 2c

Montepulciano - Antico Caffè Poliziano, 2t 2c

Montepulciano - Caffetteria Palazzo Avignonesi, 2t 1c*

Pietrasanta - Il Duomo, 2t 2c

Pisa - Caffè dei Cavalieri, 2t 2c*

Pisa - Filter Coffee Lab, 2t 2c

Pontedera - Dolci Capricci, 1t 2c

Porto Santo Stefano (Monte Argentario) - Giulia, 2t 2c

Prato - I Frari delle Logge, 2t 1c

Prato - Luca Mannori, 2t 2c

Prato - Nuovo Mondo, 3t 2c

San Gimignano - Magnino, 2t 2c

San Giovanni Valdarno - Menchetti dal 1948, 3t 2c

Santa Croce sull'Arno - Vacchetta, 3t 2c

Scandicci - Laquale, 2t 2c

Scandicci - Tuttobene The Florence Gate, 2t 2c

Siena - Corsini, 2t 2c

Siena - Caffetteria Fiorella, 1t 3c

Siena - Nannini, 2 t 2c

Signa - Pasticceria Barbera, 3t 2c

Sinalunga - Loscuro, 1t 3c

Terranuova Bracciolini - Caffè Paradiso, 2t 2c

Viareggio - Fappani, 2t 1c

Viareggio - Galliano, 3t 2c

Viareggio - Patalani, 3t 2c