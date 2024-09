Multiutility e Pfas nell'ambiente, le mozioni di M5S e Buongiorno Empoli-Siamo Empoli in Consiglio comunale

È fissata per lunedì 30 settembre la data del Consiglio Comunale di Empoli, dove i gruppi di opposizione Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli-SiAmo Empoli presenteranno alcune mozioni su temi di fondamentale importanza e che coinvolgono tutta la cittadinanza. Due di queste si concentrano su temi scottanti e ormai dibattuti da tempo, simboli di battaglie già perseguite durante l’ultima campagna elettorale e rimarcate in fase di ballottaggio, dalla coalizione Movimento 5 Stelle/Buongiorno Empoli-SiAmo Empoli: Multiutility, ambiente e salute.

Sul tema ambiente, sorge oggi un’impellente necessità a tutela della salute di tutti i cittadini: la questione legata alla presenza di PFAS nell’ambiente. Le PFAS sono sostanze chimiche artificiali possibilmente cancerogene per l’uomo e ampiamente utilizzate, che nel tempo, se non bonificate, si accumulano negli esseri

umani e nell’ambiente. Nel 2022 l’ARPAT ha rilevato alte percentuali di queste sostanze all’interno delle nostre acque superficiali e sotterranee, innescando un inevitabile allarme per la nostra sicurezza e per quella ambientale. È fondamentale che tutti i cittadini conoscano queste sostante tossiche e siano correttamente informati sui costanti sviluppi e aggiornamenti. Con la mozione vogliamo infatti fare luce sulla consapevolezza che ci permetta di affrontare e gestire questa situazione nel miglior modo possibile.

Ciò che chiediamo quindi alla Giunta ed al Sindaco è:

- un monitoraggio regionale delle PFAS nei cicli produttivi sul territorio che aiuti ad individuare situazioni critiche e quindi pericolose per la salute del cittadino;

- la pubblicazione delle rilevazioni di PFAS sulle acque della rete pubblica;

- uno studio approfondito sull’impatto che queste sostanze possono avere.

Sul tema Multiutility è ormai chiara la posizione del Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa e di Buongiorno Empoli-SiAmo Empoli: i servizi essenziali come acqua, luce e spazzatura devono rimanere pubblici e non devono essere privatizzati. Nella recente campagna elettorale l’attuale Sindaco non si è più volte risparmiato di promettere che questa società non verrà quotata in borsa, nonostante le numerose voci discordanti. Come spesso ci teniamo a ricordare, nel Comune di Empoli un Comitato ha raccolto più di 4000 mila firme per richiedere un referendum abrogativo della deliberazione riguardante proprio la quotazione in borsa della società Multiutility: un chiaro segnale della volontà di una grande fetta della cittadinanza empolese. Ora che la Giunta è completamente composta e i lavori consiliari sono finalmente entrati nel vivo, naturale è per noi chiedere attraverso la mozione che presenteremo lunedì:

-che il Sindaco voti contrario alla quotazione in borsa delle azioni della società;

-che il Sindaco e la Giunta condividano nelle sedi istituzionali, anche di concerto con altri Comuni interessati, le modalità per arrivare ad una concreta ripubblicizzazione dei servizi pubblici essenziali toscani;

-che venga modificata la Delibera che renda possibile la quotazione in borsa della Multiutility.

Vi invitiamo lunedì 30 settembre alle ore 18:00 presso i luoghi del Consiglio Comunale. Presto renderemo pubbliche altre delle numerose mozioni che abbiamo attualmente in cantiere su temi di equivalente importanza.

Fonte: Movimento 5 Stelle Empoli, Buongiorno Empoli-SiAmo Empoli