Scontro auto-moto, muore 55enne. Ferito grave un agente in un secondo incidente

Un uomo di cinquantacinque anni, il suo nome è Andrea Pezzi, è morto dopo un incidente stradale sulla via di Rosano a Bagno a Ripoli. Sul posto è arrivata la polizia municipale e un agente è rimasto gravemente ferito in un secondo incidente, avvenuto poco dopo.

Nel territorio ripolese ma al confine con Pontassieve, nella zona dei Renai, Pezzi era in moto e stava viaggiando verso Pontassieve. Per motivi ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un camion che arrivata dalla direzione opposta. L'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto è arrivato anche Pegaso, fatto rientrare alla base. Presenti carabinieri, soccorsi e polizia municipale.

Proprio un agente della municipale stava andando in via di Rosano con la sua moto di servizio quando si è scontrato violentemente con un'auto. Non si conosce la dinamica ma si sa che l'uomo è stato portato a Ponte a Niccheri in condizioni gravi.