Nel 2025 la Taric arriva a Rignano sull’Arno: Assemblee e sportelli per spiegare tutte le novità

A partire dal 1° gennaio 2025 la Tariffa Corrispettiva arriverà nel Comune di Rignano sull’Arno, realtà virtuosa del Valdarno fiorentino che ha superato l’81% di raccolta differenziata nel 2022.

Per spiegare le novità del nuovo sistema di tariffazione Alia e l’amministrazione comunale organizzano una massiva campagna di comunicazione, una serie di assemblee aperte alla cittadinanza ed uno sportello dedicato al ritiro dei nuovi kit di raccolta.

Considerata, infatti, l'assoluta novità del sistema, con l’obiettivo di essere di aiuto agli utenti nel cambio di abitudini, Alia sta inviando una comunicazione agli oltre 8.000 abitanti coinvolti dal nuovo sistema e a partire dal 1° ottobre aprirà il “Pop Up Alia Store” presso il Centro Pastorale Carlo Acutis, piazza XXV Aprile n. 26/A. Lo sportello al cittadino sarà aperto ogni lunedì e venerdì, dalle 08.30 alle 13.30, ed il martedì dalle 13:30 alle 18:30, e sarà attivo fino al 20 dicembre.

Che cosa cambierà concretamente dal 1° gennaio per le utenze coinvolte?

Come funzionerà il nuovo sistema?

Come consultare il simulatore ed il portale nell’area dedicata?

Per rispondere a queste ed altre domande, in accordo con l’amministrazione comunale, Alia Multiutility sta organizzando incontri pubblici sul territorio con l’obiettivo di essere di aiuto agli utenti nel cambio di abitudini e nell’approccio al nuovo sistema. Gli incontri aperti alla cittadinanza sono organizzati secondo il calendario che segue.

Il primo appuntamento visti presso il Centro Pastorale Carlo Acutis, piazza XXV Aprile n. 26/A avrà luogo giovedì 3 ottobre alle ore 18; il successivo è per mercoledì 9 ottobre, sempre alle 18 presso il Circolo Arci Guglielmo Ghiandelli, in piazza G. Ghiandelli n. 1 a Cellai. Il terzo incontro per le utenze domestiche è organizzato per il mercoledì successivo, 16 ottobre, sempre alle 18, presso il Circolo Arci di Rosano in via Mario Fabiani n. 2.

L’ultimo incontro di ottobre è invece dedicato alle utenze non domestiche, ed avrà luogo mercoledì 30 ottobre alle ore 14.30 presso la Sala del consiglio, al Palazzo Comunale di Rignano sull’Arno. In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, il principio alla base della tariffa corrispettiva – che in Toscana è già applicata in 18 Comuni – implica una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella separazione degli scarti e nella tutela dell’ambiente. La nuova tariffa, a partire da gennaio, sarà gestita e fatturata direttamente da Alia Multiutility, a cui i cittadini potranno rivolgersi per avere chiarimenti. La fatturazione nel nuovo anno sarà trimestrale (1° gennaio- 31 marzo), con valutazione dei conferimenti avvenuti nello stesso arco temporale, ai fini del calcolo delle eventuali premialità.

È necessario che i cittadini ritirino il nuovo kit, composto da 3 contenitori (per carta e cartone, organico e residuo non differenziabile) e sacchi per la raccolta di imballaggi e contenitori in plastica, metalli e tetrapak, dotati di strumenti digitali di rilevazione (Tag), mentre i contenitori attualmente in dotazione dovranno essere restituiti.

Ricordando che il ritiro dei nuovi kit per differenziare correttamente i rifiuti deve obbligatoriamente avvenire entro il 31 dicembre, si invitano i titolari di una utenza domestica, o non domestica di piccole dimensioni, a recarsi presso il “Pop Up Alia Store” presso il Centro Pastorale Carlo Acutis, piazza XXV Aprile n. 26/A, secondo gli orari di apertura, anche delegando al ritiro una persona di fiducia.

Altrimenti è sempre possibile richiedere la consegna gratuita a domicilio chiamando il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile). I titolari di una azienda di grandi dimensioni possono invece prenotare, tramite call center, la visita di un operatore Alia presso la propria sede. Sarà l’operatore a consigliare i contenitori più adatti e fornire maggiori dettagli sulla nuova tariffa.

Alia informa che la riconsegna dei vecchi kit può essere effettuata, entro il 31 dicembre, presso gli sportelli Alia al momento del ritiro dei nuovi.

A partire dal 1° gennaio, infatti, per l’attivazione del nuovo sistema tariffario sarà necessario utilizzare i nuovi contenitori e sacchi dotati di Tag, mentre rimane in vigore l’attuale calendario di esposizione delle diverse raccolte dei rifiuti

Fonte: Ufficio Stampa