Nuova settimana di iniziative a Palazzo Leggenda

Una nuova settimana di iniziative è alle porte… di Palazzo Leggenda. Tutto pronto per bambine, bambini, ragazze e ragazzi: dal 30 settembre al 5 ottobre 2024 ci sarà un gran da fare e per tutti i gusti! Le sorprese poi continueranno nelle prossime settimane con tanti nuovi eventi.

FOCUS - Giovedì 3 ottobre, alle 17, A tutto manga. Facciamo manga, fumetti e ancora manga! Prima tappa di un viaggio nel mondo dei fumetti e dei manga per apprendere tecniche di disegno e storytelling che rendono unica la nona arte. In ogni incontro approfondiremo disegno anatomico, recitazione e caratterizzazione dei personaggi, disegno prospettico, composizione della tavola e tutto ciò che serve per creare la nostra storia a fumetti come veri mangaka. Attività per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni. Si consiglia la prenotazione.

L’altro appuntamento, sabato 5 ottobre, alle 16.30 in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, spazio Dal libro al fare. Un Pensiero Speciale! Hai mai voluto dire qualcosa di speciale alla tua maestra o maestro? Questa è l'occasione perfetta. Nella magica stanza dell'albero di Palazzo Leggenda, saranno realizzati biglietti pop-up divertenti oppure si potrà scrivere filastrocche in rima per celebrare i propri insegnanti. Un modo unico per ringraziarli nel giorno a loro dedicato. L’attività per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni di età con prenotazione consigliata.

Vuoi consultare on line il programma della prima settimana di ottobre? È possibile farlo attraverso il link https://shorturl.at/nNJU0 e anche inquadrando il QR Code.

Le altre iniziative: mercoledì 2 ottobre, alle 17, Una torre di storie, ecco le letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni; venerdì 4 ottobre, alle 17, tutto pronto per Dal libro al fare…Pelosi, striscianti, umidi o rumorosi. Letture e laboratorio per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni. Prenotazione consigliata. Sabato 5 ottobre, alle 10.30, appuntamento con i Baby m-Assaggi…Animali alla moda! Letture e attività per età 18-36 mesi. Prenotazione consigliata.

Informazioni e prenotazioni: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it , https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/

APERTURE di PALAZZO LEGGENDA – Ecco giorni e orari: lunedì chiuso, martedì 9-13, mercoledì 14-19, giovedì 9-13 e 14-19, venerdì 14-19, sabato 9-13 e 16-19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa