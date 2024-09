Oltre 4000 firme contro l'autonomia differenziata raccolte a Pisa dal Partito Democratico

Il Partito Democratico della Provincia di Pisa esprime profonda soddisfazione per il successo della campagna di raccolta firme contro l'Autonomia Differenziata. Questo referendum rappresenta un passo fondamentale per fermare un progetto che minaccia l'unità nazionale e rischia di accentuare le disuguaglianze tra le regioni italiane, penalizzando soprattutto le aree meno sviluppate.

Grazie alla mobilitazione di tanti cittadini e alla fondamentale collaborazione di organizzazioni come la CGIL, il PD ha contribuito nel raccogliere ben 4.200 firme, che si aggiungono a oltre un milione di firme raccolte a livello nazionale. Un risultato straordinario, frutto dell'impegno di tanti volontari che hanno dedicato tempo ed energie per informare e sensibilizzare la cittadinanza su una questione così cruciale per il futuro del nostro Paese.

Ringraziando tutti i firmatari e i volontari che hanno animato eventi e gazebo, ora attendiamo con fiducia la decisione della Corte Costituzionale che dovrà esprimersi sull'ammissibilità del quesito entro gennaio 2025

Il lavoro del PD e di tutti gli altri promotori ora sarà rivolto a continuare a informare e a tenere alta l’attenzione, condizione fondamentale per raggiungere il quorum necessario per rendere valida la consultazione popolare che potrebbe tenersi tra aprile e giugno 2025.

Il Segretario Sabatino conclude “Il governo Meloni sta spingendo per un’Autonomia Differenziata che divide il Paese, aumentando disuguaglianze e penalizzando le regioni più deboli. Invece di affrontare i reali problemi dell’Italia, come la crisi economica e sociale, il governo continua a promuovere politiche che favoriscono pochi privilegiati. La raccolta di

oltre un milione di firme dimostra che gli italiani non accettano questo progetto divisivo. Il Partito Democratico sarà sempre in prima linea per fermare queste scelte sbagliate e difendere l'unità e la giustizia sociale.”