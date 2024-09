Sfonda il finestrino e ruba uno zaino da un'auto parcheggiata alle Cascine: fermato giovane

Fermato al parco delle Cascine di Firenze, in spalla aveva uno zaino rubato da un'auto. È successo ieri mattina quando la polizia ha sottoposto a fermo per identificazione e denunciato un uomo, cittadino gambiano di 25 anni, con l'accusa di furto aggravato su auto. Il 25enne è stato rintracciato da una volante con lo zaino prelevato da un fuoristrada parcheggiato nei pressi di piazza Vittorio Veneto. Tutto è partito dalla segnalazione di un passante, intorno alle 9 al 112Nue, di una persona che aveva mandato in frantumi il finestrino di una macchina di grossa cilindrata e rovistato nell'abitacolo, per poi allontanarsi con uno zaino rubato all'interno del mezzo.