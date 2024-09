Aggressioni al personale sanitario, mozione di FdI Empoli in consiglio e sopralluogo al San Giuseppe

Anche il San Giuseppe di Empoli, come molti altri ospedali toscani, sta vivendo una escalation di violenza. “La situazione è preoccupante - afferma il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci - dalla fine delle vacanze estive sto visitando gli ospedali toscani in cui si sono verificati episodi di violenza ai danni del personale e dei vigilanti. È dal 2022 che porto all'attenzione della Giunta Giani questo difficile problema ma solo adesso il Pd sembra essersi accorto della gravità della situazione. Martedì prossimo incontrerò il personale del San Giuseppe, in particolare gli operatori socio-sanitari alcuni dei quali hanno raccontato di essere stati aggrediti più volte. Porterò loro la mia solidarietà e spiegherò cosa intendiamo fare per aiutarli. Anche il governo Meloni si sta muovendo, venerdì il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il decreto anti-violenza dal Consiglio dei Ministri. Sarà anche l'occasione per fare il punto sulle condizioni lavorative del personale e sulle carenze di organico”.

“Lunedì sera discuteremo in Consiglio comunale un ordine del giorno sul tema della sicurezza nei nostri ospedali - spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Empoli, Cosimo Carriero -. Si tratta di una mozione che Fratelli d'Italia sta portando nei Consigli comunali di tutta la Toscana, un atto che ricalca quanto chiesto da Petrucci e il gruppo FdI in Consiglio regionale. Chiediamo di individuare i reparti più a rischio, aumentare la vigilanza e introdurre un più capillare sistema di videosorveglianza. Nello specifico chiediamo nell'immediato di dislocare parte delle guardie presenti all'ingresso degli ospedali, all'interno di quei reparti come pronto soccorso e psichiatria che sappiamo già oggi essere particolarmente pericolosi. Con questa iniziativa il nostro partito vuole che la collettività prenda coscienza del problema, è inaccettabile che i nostri ospedali non siano più sicuri per personale e operatori”.

Martedì mattina, 1 ottobre 2024, una delegazione di Fratelli d'Italia incontrerà il personale dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. A conclusione dell'incontro si terrà una conferenza stampa di fronte all'ospedale che è prevista alle ore 12 (via Giovanni Boccaccio 16/20 – Empoli).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa