Colpo nella notte alla lavanderia a gettoni a Empoli: bottino da 1500 euro, danni per oltre 3mila

Colpo nella notte di ieri alla lavanderia automatica Express Wash di Empoli, in piazza Matteotti. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione. Si tratterebbe del terzo colpo in tre mesi per l'attività. La porta è stata scassinata con un oggetto, probabilmente un piede di porco, da un uomo con il volto travisato che poi si è rivolto al cambiamonete e al distributore di gettoni per i lavaggi. Fuori ad attenderlo un palo. Il bottino è di circa 1500 euro, oltre a circa 3mila euro di danni materiali. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Sulla vicenda indagano i carabinieri