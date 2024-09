Corazzano in festa per la 38esima Fiera Mercato del Tartufo Bianco

Corazzano scalda i motori per la 38esima Fiera del Mercato del Tartufo, in scena nella frazione del comune di San Miniato il primo weekend di ottobre. Questa la seconda iniziativa della stagione all’insegna del tartufo bianco in preparazione all’evento della Mostra Mercato del Tartufo Bianco, nel centro storico della città della Rocca a novembre. La fiera mercato nasce dal lavoro di circolo Arci, Asd Corazzano e Cooperativa Corazzano, col patrocinio di Comune di San Miniato e Fondazione San Miniato Promozione.

In programma una due giorni nel fine settimana del 5 e 6 ottobre, che debutta sabato con la cena alle 19.30 nei locali del circolo Arci di Corazzano, per poi proseguire domenica con un’intera giornata dedicata al Tartufo Bianco, alla tradizione gastronomica contadina e non solo. La giornata di domenica si aprirà alle 10 con gli stand dei prodotti tipici al tartufo, mentre alle 15 si terrà una dimostrazione del tartufo con l'aiuto dei cani, i compagni fedeli di ogni tartufaio. A seguire alle 16 l’esibizione della SIW Wrestling Live con la successiva esibizione canora degli allievi di canto della scuola comunale di Castelfiorentino “Associazione Orpheus”. La giornata si concluderà alle 19:30 con la cena a base di Tartufo. Il menù proposto dai volontari del Circolo Arci di Corazzano, che prevede la zuppa di cipolle al tartufo bianco, gli immancabili tagliolini al tartufo e la carne arrostita, rispecchia la volontà degli organizzatori di unire il tartufo bianco alla tradizione culinaria locale, portando sulle tavole un prodotto genuino nato in una cultura popolare.

“Chi vuole mangiare il tartufo deve venire qui, dove nasce il tartufo. Il tartufo viene visto come un prodotto di lusso ma nelle nostre zone è un prodotto popolare. Le radici sono popolari, i primi tartufai erano mezzadri e lavoratori stagionali - dichiara il sindaco Simone Giglioli - Corazzano e Balconevisi organizzano le due feste più longeve dedicate al tartufo dopo la mostra mercato in centro storico. Questi sono i luoghi dove il tartufo nasce e dove è possibile consumarlo a chilometro zero grazie al lavoro di un paese intero”.

Come ogni anno Corazzano ha deciso di scegliere un tema per abbellire il proprio territorio e la propria comunità, che quest’anno sarà ‘Corazzano un paese ecosostenibile’. “È un tema noi molto a cuore perché il tartufo è un prodotto della nostra terra e l’inquinamento e i cambiamenti climatici hanno ridotto molto la sua raccolta. Noi abbiamo con le tre erre, ridurre, riciclare e riutilizzare, cercato di migliorare e sensibilizzare la questione a livello locale.” Queste le parole di Marzia Bellini portavoce circolo Arci di Corazzano.

Le famiglie di Corazzano infatti realizzeranno ed esporranno un manufatto creativo utilizzando materiali di riciclo (sulle case sarà esposta una R in legno) contemporaneamente verranno esposti quadri e vestiti realizzati sempre con materiale di recupero.

“Il tartufo è un prodotto delicatissimo ed ha bisogno di un terreno sano e incontaminato quindi il riciclo è una delle cose più importanti per far sì che il tartufo bianco cresca” ha aggiunto Monica Nacci commerciante di tartufi.

A Corazzano non si trova solo la Fiera Mercato del Tartufo Bianco ma anche una comunità unita legata ad un borgo che sprigiona vita, stetto intorno alla passione e all’amore per il Tartufo. Così Azzura Gronchi presidente della fondazione San Miniato Promozione: “Devo farvi i complimenti perché vedo una comunità unità al proprio paese, sono felicemente stupita e quello che fate è davvero bello da promuovere. Promuoviamo non solo il tartufo bianco ma anche l’amore che questa comunità emana. Felice di promuovere anche l'importante tematica dell’ecosostenibilità, perché il tartufo ha bisogno di un ecosistema sano per essere fonte d’attrazione per tutta la nostra città”.

Antonio Lanzo